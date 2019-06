Maltempo e grandine a Modena | 4 milioni di euro di danni agli edifici pubblici

Maltempo e grandine - campagne flagellate : campi distrutti - allarme per grano e frutta [FOTO] : Gravi danni alle coltura per l’ondata di Maltempo abbattutasi sul Nord. Coldiretti, che fa un primo bilancio, segnala “campi di grano completamente stesi proprio alla vigilia della mietitura, coltivazioni di mais rovinate, piante spogliate dalle foglie e dalla frutta sbattuta a terra, grappoli di uva distrutti nei vigneti, verdure sott’acqua nei terreni allagati ma anche rami spezzati e piante sradicate per le raffiche di vento ...

Maltempo a Bologna - il timelapse della tempesta da Porta Lame : grandine - vento forte e feriti in città : Una tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito Bologna e la provincia nel pomeriggio. Centinaia di auto danneggiate, strade allagate, alberi sradicati. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono rimasti impegnati per ore. Circa venti le persone ferite, tra cui alcuni partecipanti del Gay Pride. Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h. Il video ...

Maltempo : grandine e vento a Bologna e Modena : Il Maltempo, dopo aver fatto danni tra Piemonte e Lombardia, oggi pomeriggio si è spostato in Emilia Romagna con grandine e vento. Si è verificato il fenomeno del downburst ossia il vento discendente da nubi temporalesche con raffiche fino a 111 chilometri orari. Tra il Policlinico e l'Ospedale Baggiovara di Modena si registrano una quindicina di ricoverati, feriti dalla grandine, ma non sarebbero in condizioni preoccupanti giacché si tratta di ...

Maltempo - nubifragio e grandine si abbattono su Milano : esonda il Seveso : Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9, su Milano e sull’hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il fiume Seveso è esondato per ben due volte in diverse strade del quartiere di Niguarda. Il Comune già da ieri pomeriggio, in attesa dei previsti temporali che questa mattina ...

Maltempo - 65enne ritrovato morto lungo un fiume nel Torinese. A Milano esonda il Seveso. Modena - 15 feriti per grandine : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Torino grandine oggi : danni Maltempo - morto un uomo di 65 anni : Torino grandine oggi: danni maltempo, morto un uomo di 65 anni L’estate è ormai arrivata o forse ancora no? Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella mattina di oggi 22 giugno 2019 su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. Grandinate hanno colpito in particolare Milano e Torino. Torino grandine oggi: esonda il fiume Seveso Esondato per ben due volte il fiume Seveso; si registra una tragedia sfiorata in località ...

Maltempo : un morto a Torino - grandine a Milano - esonda il Seveso : Claudio Carollo Il corpo di un 65enne è stato ritrovato nel Torinese, era disperso da venerdì, mentre a Milano si è salvata una donna rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Una violenta ondata di Maltempo ha sorpreso per intensità tutto il Nord Italia. Nel Torinese è stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio, vittima delle forti precipitazioni che hanno colpito il Piemonte. ...

Maltempo a Torino - fiume di acqua e grandine per le strade di San Mauro : vie e abitazioni allagate. Le immagini : Temporale e grandine hanno colpito il Piemonte, in particolare Torino e la provincia. Nel video, le immagini dal capoluogo e da San Mauro Torinese, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e grandine. A Villar Focchiardo è morto un uomo di 65 anni che era uscito nei boschi alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente. Video Facebook/Severe Weather Europe Bimbo ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del Maltempo : grandine molto grande e tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord-Est Italiano e del Nord della Penisola Balcanica. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...

Maltempo e paura a Torino : «Caduti 40 cm di grandine». Auto e furgone in sottopasso allagato - salvi i conducenti : Un violento nubifragio con grandinata ha provocato danni a Torino, dove questo pomeriggio pioggia, grandine e raffiche di vento hanno letteralmente flagellato la città: i danni più...

