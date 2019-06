Mai più immagini all' utente sbagliato su Whatsapp

Caldo record - gli esperti : «Il giugno più torrido Mai registrato». In Europa già le prime vittime : L'inferno sta arrivando. L'ondata di Caldo africano che sta attraversando tutta Europa ha già causato diverse vittime. Si parla del giugno più Caldo mai registrato, che non ha...

Sea Watch - Di Maio : “Si fa pubblicità - se litighiamo con ong perdiamo. Servono corridoi umanitari legali e più rimpatri” : Da una parte la diagnosi è la stessa del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “La Sea Watch così si fa pubblicità”. La terapia, invece, no: “Servono corridoi umanitari legali” secondo il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio. “Il Movimento 5 Stelle non ha né il ministero degli Affari Esteri, né quello dell’Interno, né quello dell’Unione europea – scrive – Le politiche dell’immigrazione ...

Lory Del Santo e la rivelazione choc : "Sono stata violentata più volte - ma non ho Mai denunciato" : Una lunga intervista al programma radiofonico I Lunatici quella rilasciata da Lory Del Santo che, ai microfoni di Rai Radio 2, ha voluto raccontare alcuni aneddoti della sua vita passata - tra cui anche una drammatica violenza sessuale da lei subita mentre si trovava a Londra, in Gran Bretagna.Parole sicuramente inaspettate quelle che Lory Del Santo decide di condividere con tutti gli ascoltatori, e che lasciano di stucco. "Una sera a Londra ...

Meteo al 28 giugno : temperature oltre i 40 gradi - caldo Mai percepito da più di un secolo : L'estate è letteralmente entrata nel vivo e nei prossimi giorni, come era stato previsto, farà sentire tutta la sua forza e la sua intensità un po' su tutta la penisola italiana. Le previsioni Meteo tra mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno promettono temperature cocenti e un caldo che metterà a dura prova la resistenza dei cittadini. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, tutto questo sarà causato dall'anticiclone ...

Umberto SMaila/ 'Con le donne il più bravo era Gerry Calà. Salvini? Ha ragione' : Umberto Smaila, ai Lunatici di Rai Radio2, svela i dettagli del rapporto con le donne mentre su Salvini dice: 'sui migranti la penso come lui'.

Nuova A3 Sportback g-tron : la nuova Audi a metano è più potente che Mai : Audi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi A3 Sportback g-tronAudi rinnova la compatta A3 Sportback g-tron a metano. Tra le novità c’è un nuovo motore, un 1.5 Tfsi da 131 cavalli, che può percorrere 400 km a gas grazie alla capacità di 17,3 kg dei tre serbatoi. Ad A3 ...

Salvini si mette davanti a tutti e fa litigare Di Battista e Di Maio sempre più tensione : Matteo Salvini il tutto fare, si mette davanti tutti e davanti ogni cosa, per questo motivo provoca la reazione di Di Battista. Di Maio non è contento e punge il compagno grillino Una nuova invasione di campo, stavolta entrando nel “territorio” di competenza del collega vicepremier Di Maio. Salvini “fa” anche il ministro del Lavoro, agisce … Continue reading Salvini si mette davanti a tutti e fa litigare Di Battista ...

Riforma della giustizia e Csm - ora o Mai più. Perché domani sarà troppo tardi : Abbiate (Bona)fede, la Riforma della giustizia e del Csm si farà. Il momento è propizio. D’altronde è da un anno che la si annuncia, tra un tavolo di concertazione e l’altro. Oggi, dopo lo scandalo Csm che ha fatto crollare ai minimi storici la fiducia degli italiani nella magistratura e dopo che per l’ennesima volta l’Italia si è classificata agli ultimi posti quanto a durata dei processi, vi è la consapevolezza che solo una autentica Riforma ...

Ex Ilva - Di Maio ad ArcelorMittal : «Immunità caso risolto - non c’è più» : Da Taranto il vice premier Luigi Di Maio non torna indietro sull’immunità penale sul piano ambientale ad ArcelorMittal, che si appresta a diventare legge non appena anche...

Caterina Balivo : “Al Pride hanno alzato una barriera attorno a me. Non ho Mai discriminato nessuno. Valgono più i fatti o una battuta infelice?” : Il 29 giugno Caterina Balivo avrebbe dovuto presenziare al Gay Pride di Milano nel ruolo di madrina, la decisione di puntare sulla conduttrice di Vieni da me aveva suscitato numerose polemiche. Tutta colpa di vecchie frasi ritenute offensive dalla comunità lgbt: “Ricky Martin sei bono anche se sei frocio” e poi ancora “Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna”, in riferimento a Vladimir Luxuria. L’ondata ...