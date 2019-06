Magdalena e Pernille | fidanzate e calciatrici avversarie | il bacio simbolo del Mondiale

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Gol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileGol femminileUna certezza prima di ogni altra cosa: un’immagine così in unmaschile di calcio non si è mai vista. Invece questa è una delle foto più belle del campionato del mondo femminile che si gioca in Francia. È unfra una coppia omosessuale, quello fraEriksson eHarder. https://twitter.com/mediotiempo/status/1143614852159741952Eriksson è svedese,Harder danese.quindi in teoria sul campo, innamorate nella vita. Le due giocatrici stanno insieme da sette anni. Lunedì, quando la Svezia ...

repubblica : Magdalena e Pernille, fidanzate e avversarie: è loro il bacio più bello del Mondiale femminile [news aggiornata all… - radiodeejay : Avversarie in campo e fidanzate da 7 anni - LoveisLove285 : RT @radio_zek: Magdalena e Pernille, fidanzate e avversarie: è loro il bacio più bello del Mondiale femminile 2019 #WWC19 #LoveIsLove https… -