Ma | trama | cast e anticipazioni del film al cinema dal 26 giugno

Nureyev – The white crow : trama - cast e anticipazioni del film : Nureyev – The white crow: trama, cast e anticipazioni del film Nureyev – The white crow è un film in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 27 giugno 2019. La pellicola è diretta da Ralph Fiennes, noto attore e regista bretone con cittadinanza serba. Fiennes è anche noto per le interpretazioni shakespeariane al Royal National Theatre, oltre che per aver recitato nel ruolo di Lord Voldemort nella saga di Harry Potter. LEGGI ...

Wolf call – Minaccia in alto mare : trama - cast e anticipazioni del film : Wolf call – Minaccia in alto mare: trama, cast e anticipazioni del film Walf call – Minaccia in alto mare è un film in uscita nei cinema italiani il 27 giugno 2019. La pellicola è diretta da Antonin Baudry, noto come Abel Lanzac. E’ un diplomatico francese esperto in problemi culturali, sceneggiatori cinematografici e fumetti, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo quella del 2013. La trama del ...

Atto di fede : trama - cast e anticipazioni del film al cinema : Atto di fede: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Siete in cerca di un film commovente che possa emozionarvi? Allora Atto di fede potrebbe fare al caso vostro. La pellicola rappresenta l’esordio alla regia di Roxann Dawson Caballero, attrice nota al grande pubblico per aver recitato in numerose fiction di grande richiamo e film per il piccolo e grande schermo. Il lungometraggio, il cui titolo originale è Breakthrough, è ...

La Mia Vita con John F Donovan : trama - cast e anticipazioni del film : La Mia Vita con John F Donovan: trama, cast e anticipazioni del film Da oggi giovedì 27 giugno, sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane il film drammatico La Mia Vita con John F Donovan, con protagonisti Kit Harington, star della serie Tv “Il Trono di Spade” e Natalie Portman. La pellicola è diretta da Xavier Dolan, già regista di E’ solo la fine del mondo, mentre la distribuzione è stata curata da Lucky Red. LEGGI ANCHE: La ...

Un’estate in Provenza : trama - cast e curiosità del film con Jean Reno e Anna Galiena : Un’estate in Provenza – il titolo originale è Avis de mistral – con Jean Reno e Anna Galiena è il film in onda sabato 29 giugno alle 21,20 su Rai2 per la regia di Rose Bosch. Un’estate in Provenza: trailer Un’estate in Provenza: trama Lea, Adrien e il loro fratello Theo, nato sordo, vanno in vacanza in Provenza con il nonno Paul “Oliveron”, che non hanno mai incontrato a causa d’una vecchia lite ...

Amici come noi : trama - cast e curiosità del film con Pio e Amedeo : Mercoledì 26 giugno, dalle 21.20 in poi su Italia Uno, viene trasmesso con un nuovo passaggio in tv il film di Pio e Amedeo dal titolo Amici come noi. Ai tempi della sua uscita nelle sale italiane, comunque, la commedia ha riscosso un discreto risultato di pubblico, totalizzando un incasso complessivo da più di due milioni di euro al botteghino Amici come noi: trailer Amici come noi: trama La storia racconta di due cari Amici Pio e Amedeo, ...

Transformers – La vendetta del Caduto - trama - cast e curiosità del film : L’adattamento cinematografico ispirato ai celebri giocattoli della Hasbro, i Transformers, nel suo secondo capitolo – Transformers La vendetta del Caduto – è in onda su Italia 1 il 25 giugno alle 21,20. Il film riproprone nel cast Shia LaBeouf, la bellissima Megan Fox e il sempre splendido John Turturro. Alla regia troviamo Michael Bay che è anche produttore insieme a Steven Spielberg. Il film di fantascienza è uscitonelle sale ...

Into The Storm : trama - cast e curiosità del film stasera in tv su Italia 1 : Into The Storm: trama, cast e curiosità del film stasera in tv su Italia 1 stasera 27 giugno 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Into The Storm. La pellicola del 2014 è stata diretta da Steven Quale, regista noto al grande pubblico per film come Inferno di fuoco, Aliens of the Deep e Final Destination 5. Il film, perfettamente in linea con il genere catastrofico, racconta il terribile disastro naturale che travolge in pochissime ore ...

In her shoes Se fossi lei film stasera in tv 27 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : In her shoes Se fossi lei è il film stasera in tv giovedì 27 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV In her shoes Se fossi lei film stasera in tv: cast La regia è di Curtis Hanson. Il cast è composto da Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith. In her shoes Se fossi lei film stasera in tv: ...

L’angelo della vendetta film stasera in tv 27 giugno : cast - trama - streaming : L’angelo della vendetta è il film stasera in tv giovedì 27 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’angelo della vendetta film stasera in tv: cast La regia è di Marcus Otto Rosenmuller. Il cast è composto da Andrea Sawatzki, Tim Bergmann, Felicitas Woll, Hannes Wegener, Michael Schenk, Kai Scheve, Mira Bartuschek, ...

Frozen film stasera in tv 27 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Frozen è il film stasera in tv giovedì 27 giugno 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Il thriller scritto e diretto da Adam Green è interpretato da Kevin Zegers, Shawn Ashmore ed Emma Bell. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Frozen film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 25 marzo 2011GENERE: Thriller, DrammaticoANNO: 2010REGIA: Adam Greencast: ...