Lozzi | furbetti del cartellino verso licenzimento | per ora sospesi da lavoro

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – “Timbravano il, in alcuni casi si dotavano dei mezzi forniti dal Comune per gli operatori del verde e poi andavano a lavorare. Non per il Comune pero’, come ci si aspetterebbe, visto che stiamo parlando di dipendenti del Servizio Giardini, bensi’ privatamente, causando in questo modo un grave danno alle casse di Roma Capitale e dei cittadini spesso vittime di disservizi del Servizio Giardini. Che qualcosa di sospetto ci fosse nei comportamenti di questi giardinieri era piuttosto evidente tanto che, a seguito di segnalazioni, a marzo del 2018 assieme al vicepresidente Giuseppe Commisso ho sporto regolare denuncia presso il Comando della Polizia locale del VII Gruppo”. Lo dichiara la presidente del VII Municipio di Roma, Monica. “La denuncia ha fatto scattare le indagini durate piu’ di un anno e, a seguito di accertamenti, ...