Lotta | European Games 2019 | Emanuela Liuzzi e Francesca Indelicato out al primo turno | si

Lotta - European Games 2019 : assegnati i primi quattro titoli nella libera maschile - out tutti gli azzurri : Si è appena conclusa a Minsk la seconda giornata di gare della Lotta agli European Games 2019, in corso di svolgimento allo Sports Palace della capitale bielorussa fino a domenica 30 giugno. Quest’oggi, oltre alle fasi finali delle prime quattro categorie della Lotta libera maschile (-57, -74, -86, -125 kg) sono andate in scena anche le eliminatorie dei -65, -97 kg maschili e delle prime due categorie della Lotta femminile: i -53 e i -68 ...

Lotta - European Games 2019 : niente ripescaggi per Abdellatif Mansour e Sara Da Col : Continuano ad essere stregati per l’Italia della Lotta gli European Games di Minsk: sia Abdellatif Mansour nella categoria -65 kg dello stile libero che Sara Da Col nella categoria -68 kg della femminile non accedono ai ripescaggi per il bronzo e così sono definitivamente eliminati dalla competizione. L’azzurro dopo aver eliminato nel turno di qualificazione ai punti l’albanese Eriglent Prizreni era stato fermato ai quarti ...

Lotta - European Games 2019 : Mansour sconfitto ai quarti - Da Col out al primo turno nella femminile : Non arrivano buone notizie per la Lotta italiana da Minsk nella sessione mattutina della seconda giornata di gare degli European Games 2019, con entrambi gli azzurri impegnati quest’oggi sconfitti prima delle semifinali e dunque ad un passo dall’estromissione definitiva dalla Lotta per le medaglie. Quest’oggi vanno in scena i ripescaggi delle prime quattro categorie della libera maschile (senza azzurri in gara) e le ...

Lotta - European Games 2019 : Abdellatif Mansour accede ai quarti nei -65 kg dello stile libero : Arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia della Lotta gli European Games di Minsk: nella categoria -65 kg dello stile libero Abdellatif Mansour nel turno di qualificazione supera ai punti (1-1) l’albanese Eriglent Prizreni ed accede ai quarti, dove affronterà l’ucraino Hor Ohannesian. L’incontro vive sul filo dell’equilibrio e non è per nulla spettacolare, con i due contendenti che non riescono ad effettuare ...

Lotta - European Games 2019 : Gigi Davidovi eliminato nei 57 kg - domani in gara Da Col e Mansour : Sono cominciati quest’oggi a Minsk (Bielorussia) gli European Games 2019 della Lotta, con una prima giornata di gare dedicata alle eliminatorie delle prime quattro categorie di peso dello stile libero maschile: 57, 74, 86 e 125 kg. Per l’Italia l’unico atleta impegnato nel day-1, Gigi Davidovi, è subito uscito di scena al primo turno dei 57 kg uscendo sconfitto per 3-2 nella sfida contro il macedone Vladimir Egorov, bronzo ai ...

European Games 2019 Minsk/ Programma - azzurri finali : Davidovi subito out nella Lotta : European Games 2019 Minsk: Programma, gara e italiani impegnati nella rassegna continentale che si tiene in Bielorussia, oggi martedì 25 giugno.

Lotta - European Games 2019 : Givi Davidovi fuori al primo turno nei -57 kg dello stile libero : Dopo la lunga lista di infortuni che ha quasi dimezzato la spedizione azzurra della Lotta agli European Games di Minsk, la rassegna non si apre al meglio per i colori italiani: nello stile libero Givi Davidovi, unico azzurro in gara oggi dopo il forfait di Frank Chamizo, è stato eliminato negli ottavi di finale dei -57 kg. L’azzurro era opposto al macedone Vladimir Egorov ed aveva iniziato al meglio l’incontro, chiudendo i primi tre ...

Lotta - European Games 2019 : scendono a sei gli azzurri in gara. Out anche Chamizo per un risentimento muscolare : Neanche Frank Chamizo sarà al via domani nella prima giornata di gare della Lotta agli European Games: un risentimento muscolare ferma l’azzurro, che non verrà rischiato in vista del prosieguo della preparazione verso i Mondiali di settembre di Astana, anche in considerazione del fatto che a metà luglio in Turchia vi saranno le Ranking Series. Lo stop di Chamizo va ad aggiungersi a quelli di Daigoro Timoncini nella greco-romana e di Aurora ...

Beach soccer - European Games 2019 : Italia a caccia del podio - 8 squadre in Lotta a Minsk : Il Beach soccer sarà protagonista agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Il “calcio su sabbia” è sempre in grado di regalare emozioni e divertimento, otto squadre sono pronte per darsi battaglia e per conquistare le medaglie: le formazioni sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle ...

Lotta - European Games 2019 : a Minsk in gara in 298 - dirci gli azzurri. Frank Chamizo uomo da battere - Daigoro Timoncini per la conferma : Da martedì 25 a domenica 30 giugno, nell’ambito degli European Games di Minsk, saranno assegnati i 18 titoli delle categorie olimpiche della Lotta: in Bielorussia saranno 298 gli atleti in gara, tra i quali 10 azzurri. Tanti i campioni del mondo in gara nella seconda edizione della kermesse europea, andiamo a scoprire i favoriti. Nella Lotta libera ci sarà il campione del mondo nei 57 kg, il russo Zaur Uguev, così come i ...