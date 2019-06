Lombardia | bimbo di 1 anno lasciato in auto sotto il sole con i finestrini chiusi

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Era statochiuso inin un parcheggio di un centro commerciale a Gadesco Pieve Delmona, in provincia di Cremona. Un bambino di 1, che piangeva per il caldo soffocante mentre era legato nel seggiolino del veicolo con ialzati, è stato salvato da una guardia giurata e dai carabinieri di Cremona che lo hestratto dall’rompendo un finestrino. I militari, che stindagando sull’episodio, e il personale del 118 lo hportato di ospedale dove non è in pericolo di vita. In questo momento, insi registrano temperature di +38-39°C. L'articolodi 1inilcon iMeteo Web.

