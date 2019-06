Lo staff della Sea Watch avrà la cittadinanza onoraria di Palermo | lo ha deciso il

Triathlon - Europei Weert 2019 : nella staffetta mista vittoria della Francia. La sfortuna colpisce l’Italia : Si sono chiusi a Weert, in Olanda, gli Europei di Triathlon su distanza olimpica: ultima gara in programma la staffetta mista, nuova specialità olimpica. Oro per la Francia, che batte la Germania, all’argento, e l’Olanda, al bronzo. Molto sfortunata la formazione italiana, tagliata fuori da una foratura nella prima frazione e doppiata poi nella terza. vittoria per la Francia di Sandra Dodet, Paul Georgenthum, Emilie Morier e Leo ...

Cagliari - Andrea Cossu entra nello staff della prima squadra [DETTAGLI] : Andrea Cossu, bandiera del Cagliari entra a far parte dell’area tecnica della prima squadra. Ad annunciarlo lo stesso club rossoblù. Un amore incondizionato per il Cagliari con cui ha disputato in 9 stagioni ben 270 partite, con 12 gol e 58 assist. Svestiti i panni del calciatore, Cossu ha intrapreso subito un percorso all’interno della società, entrando l’estate scorsa nello staff del Settore giovanile e nello scouting. ...

Pellissier - addio con staffilata al vetriolo : “partita più brutta della mia vita” : Sergio Pellissier dirà addio al calcio a fine stagione, oggi ha voluto ringraziare il Chievo Verona, ma anche i suoi detrattori Sergio Pellissier ha salutato il pubblico del Chievo Verona con la gara di oggi contro la Sampdoria, uno 0-0 a dir poco scialbo. Il calciatore si è presentato poi ai microfoni di Sky per parlare dell’addio al calcio giocato che avverrà definitivamente nella prossima settimana, non lesinando anche una ...

Radio Radicale : comitato 'Esistono i diritti' in sciopero della fame a staffetta : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Continua la battaglia di numerosi attivisti palermitani per salvare Radio Radicale. Il comitato 'Esistono i diritti' ha iniziato ieri lo sciopero della fame a staffetta per fare sospendere il digiuno, cominciato più di otto giorni fa, al suo presidente Gaetano D'Amico.

Meghan Markle inorridisce lo staff della Regina - : Elisabetta Esposito Meghan Markle viene monitorata dallo staff della Regina Elisabetta II: ecco le ragioni di questa scelta, senza precedenti da parte della gerarchia della comunicazione nella Royal Family La rottura del protocollo da parte di Meghan Markle avrebbe lasciato inorridito lo staff della Regina Elisabetta II. Lo racconta l’Express, rincarando come lo spostamento d’ufficio da parte dei duchi di Sussex - da Kensington ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Filippo Tortu guida la 4×100 - inizia la stagione della consacrazione : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio esordio stagionale all’aperto, il nostro velocista di punta sarà impegnato ai Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend a Yokohama (Giappone): le World Relays rappresentano subito un banco di prova interessante per il brianzolo che sarà chiamato a trascinare la nostra 4×100 verso la qualificazione ai Mondiali di Doha. Il primo italiano capace di scendere sotto i dieci secondi ...