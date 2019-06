ll Real Madrid svela la seconda maglia 2019-20 | domina il blu

Dalla Spagna : Pogba preferirebbe ritornare alla Juve che trasferirsi al Real Madrid : Dal primo luglio parte ufficialmente il calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko ...

Real Madrid - accordo con il Chelsea : Kovacic ceduto a titolo definitivo [CIFRE e DETTAGLI] : Real Madrid e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mateo Kovacic. Il croato resterà a Londra, dove ha ben figurato nella scorsa stagione. Come riporta “Marca“, i Blancos incasseranno una cifra vicina ai 45 milioni. L’accordo verrà ufficializzato nelle prossime ore. Kovacic era seguito anche dall’Inter, sua ex squadra, e dal Milan. Calciomercato Real Madrid, Isco verso ...

Calciomercato Real Madrid - Isco verso l’addio : Ceballos invece vuole convincere Zidane : Calciomercato Real Madrid – Obiettivo riscatto per il Real Madrid che è stato già grande protagonista sul mercato, la squadra si è nettamente rinforzata e Zidane potrà contare su una corazzata. Adesso il club si muove in uscita in particolar modo verso l’addio Isco, il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, il Manchester City pronto a follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Secondo quanto riporta ...

Manchester City - Guardiola prepara l’assalto a Isco : lo spagnolo pronto a lasciare il Real Madrid : L’arrivo di Hazard ai blancos spinge Isco lontano da Madrid, per lui c’è il Manchester City di Guardiola Isco è sempre più lontano dal Real Madrid, il giocatore spagnolo infatti non resterà nel club di Florentino Perez, soprattutto dopo l’ingaggio di Eden Hazard. AFP/LaPresse Nonostante Zidane straveda per lui, lo spazio a disposizione lì davanti si è notevolmente ristretto, così il Manchester City si è fatto avanti per ...

Calciomercato - le incredibili cifre spese dalle big europee : comanda il Real Madrid - ma… : La Juventus prova il colpo a effetto: de Ligt. Ma in ambito europeo, le rivali dei bianconeri per la Champions League si sono rinforzate spendendo cifre eclatanti, una su tutte il Real Madrid. I Blancos hanno già speso 303 milioni per Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy. E potrebbe non essere finita qui per il Real Madrid: nel mirino Pogba, Eriksen e Van de Beek. Il Barcellona non sta a guardare e risponde colpo su colpo ai rivali: ...

Milan - Theo Hernandez ha detto sì a Paolo Maldini? Una voce - dal Real Madrid : Il Milan insiste per Theo Hernandez. Dopo l'incontro con Paolo Maldini di qualche giorno fa a Ibiza, il club rossonero ha intensificato i contatti con il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. Come riporta As il Diavolo propone un prestito con diritto di riscatto, formula che non co

Real Madrid - Kroos sorprende : “La cessione di Cristiano Ronaldo ha fatto felici tutti…” : Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha concesso un’intervista alla ‘Sport Bild‘ parlando del suo futuro ma anche di Cristiano Ronaldo, quest’anno alla Juve dopo aver vinto tutto in Spagna. Sorprendono un po’ le parole del calciatore tedesco in merito all’asso bianconero, soprattutto per quella che era la volontà del portoghese: “Cristiano Ronaldo via? Sarebbe strano se non si sentisse la ...

Don Balon : il Real Madrid pronto a cedere Isco - ci sarebbe anche la Juventus : Il Real Madrid ha iniziato a rivoluzionare la rosa: gli arrivi di Mendy e Hazard, infatti, sembrano essere solo i primi di una serie di acquisti improntati sulla qualità. Al contempo, però, la società spagnola dovrà cedere anche qualche pezzo pregiato, non solo per un dIscorso di Fair Play Finanziario, ma anche perché altrimenti rischierebbe di ritrovarsi con diversi esuberi in organico. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club di ...

Real Madrid - Toni Kroos disegna il suo futuro : “posso già escludere che non giocherò in Cina o Qatar” : Interrogato su cosa farà dopo la conclusione del suo contratto con il Real Madrid, il tedesco ha ammesso che non giocherà in Cina o Qatar Il presente dice Real Madrid, al futuro ancora non ci pensa. Una cosa per Toni Kroos però è certa, non svernerà in Cina, Stati Uniti o Qatar come molti suoi colleghi sono soliti fare a fine carriera. LaPresse/Xinhua Le intenzioni del centrocampista tedesche sono altre, come riferito ai microfoni di Sport ...

Il Real Madrid avrà una squadra femminile : La dirigenza della squadra di calcio spagnola del Real Madrid ha annunciato che a partire dal prossimo anno istituirà la sua prima squadra femminile. Entro il primo luglio 2020 il club rileverà la proprietà del già esistente Club Deportivo Tacon, squadra

Juventus - la bandiera del Real Madrid esalta i bianconeri : “Magia pura!” : Juventus – Il suo futuro da calciatore è a forte rischio dopo l’infarto che lo ha colpito qualche settimana fa durante un allenamento col Porto. Ma Iker Casillas segue attentamente anche le mosse delle varie società sul mercato e attraverso Twitter esalta il lavoro della Juventus. Leggi anche: Calciomercato Juventus, possibile colpo a parametro zero del Real Madrid […] More

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More