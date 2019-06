LIVE Senegal-Algeria | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni di Teranga contro Volpi del

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la seconda giornata del Gruppo C dellad’Africa, che si giocherà alle ore 19:00 allo stadio 30 giugno del Cairo (Egitto). Si tratta della prima edizione dellad’Africa a ventiquattro squadre, solo le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze raggiungeranno gli ottavi di finale. La sfida di stasera sarà decisiva per scoprire chi arriverà in testa al raggruppamento,, infatti, sono tra le favorite per la vittoria finale del torneo, se una delle due squadre dovesse primeggiare passerebbe quasi sicuramente agli ottavi come prima classificata, Kenya e Tanzania non sembrano ...

NBCTV_Live : Senegal vs Algeria >>>>> - NBCTV_Live : Senegal vs Algeria >>>>>> - zazoomnews : LIVE Senegal-Tanzania 2-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: dominio dei Leoni della Teranga raddoppia Diatta -… -