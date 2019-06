LIVE Senegal-Algeria 0-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni id Terenga in grossa

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71′ Mahrez sfiora di nuovo il gol del raddoppio!!!!! Calcia un sinistro a giro potentissimo, che sfiora il palo laterale. 69′ Attenzione! Punizine i limiti dell’area per il. 67′ Youssouf Sabaly commette un brutto fallo in difesa, sarà calcio di punizione per la.. 65′ Corner per il, che tenta una reazione disperata. 63′ Primo cambio del match: Sada Thioub ha preso il posto di Balde Keita. 61′ Bounedjah sfiora il gol del raddoppio con un sinistro a giro dalla distanza che finisce di pochi centimetri fuori. 59′ Mané tenta un’azione individuale e guadagna un corner per il. 58′ L’inerzia del gioco è passata tutta dalla parte delle Volpi del Deserto. 56′ Con questo risultato l’balzerebbe in testa al Gruppo C. 55′ ...

zazoomblog : LIVE Senegal-Algeria 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: finisce qui il primo tempo poche occasioni da gol e tanto… - zazoomblog : LIVE Senegal-Algeria 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Leoni di Teranga contro Volpi del Deserto. Formazioni uffi… - zazoomnews : LIVE Senegal-Algeria Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Leoni di Teranga contro Volpi del Deserto - #Senegal-Algeria… -