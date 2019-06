LIVE Senegal-Algeria 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni di Teranga contro Volpi

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52 Si è da pochi minuti conclusa Madagasca-Burundi (1-0), partita del Gruppo B. 18:50 10′ ALL’INIZIO DEL MATCH! 18:48 Siachehanno in rosa giocatori di spicco, Aliou Cissé potrà contare su Sadio Mané, uno dei giocatori più forti dell’intera competizione, che in questa stagione ha vinto la Champions League con ilrpool; Djamel Belmadi, invece, potrà puntare su attaccanti del calibro di Riyad Mahrez e Yacine Brahimi. 18:46 La sfida di stasera sarà decisiva per scoprire chi arriverà in testa al raggruppamento,, infatti, sono tra le favorite per la vittoria finale del torneo, se una delle due squadre dovesse primeggiare passerebbe quasi sicuramente agli ottavi come prima classificata, Kenya e Tanzania non sembrano essere un pericolo. 18:44 Entrambe le squadre sono uscite ...

