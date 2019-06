LIVE Senegal-Algeria 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | finisce qui il primo tempo

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′QUI IL! 48′ Ancora corner per le Volpi del Deserto, potrebbe essere l’ultima azione del. 46′ DUE MINUTI DI RECUPERO! 45′ Attenzione al calcio di punizione di Mahrez. 43′ Mendy resta a terra dopo aver preso una manata in volto da Mahrez. 42′ Corner per l’. 40′ Boundjah resta a terra per un colpo al viso. 38′ Ennesimo cartellino giallo: Keita ha tenuto per la maglia Atal. 36′ Il match è sceso molto d’intensità in questi minuti, l’arbitro non ha concesso il time-out per il caldo al trentesimo. 34′ Ricordiamo che il VAR sarà disponibile solo dai quarti di finale in poi. 32′ Corner per le Volpi del Deserto. 30′ Il dato sul possesso palla recita: 59%, 41%. 28′ Contropiede ...

