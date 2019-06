LIVE Madagascar-Burundi | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Scorpioni contro Passeri | che

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle sfide odierne – Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streamingSalve a tutti e benvenuti allatestuale di, seconda giornata del Girone B dellad’Africa. Le due squadre hanno oggi l’obbligo di vincere per proseguire il loro cammino nella competizione, qualsiasi altro risultato comporterebbe con ogni probabilità l’esclusione dalla fase ad eliminazione. Nella partita di esordio glihanno fatto una buona impressione fermando la Guinea sul 2-2, mentre isono stati battuti dalla Nigeria per 1-0 dopo aver resistito in parità fino a pochi minuti dalla fine. La vittoria di ieri della Nigeria sulla Guinea con il risultato di 2-0 apre grossi spiragli ad entrambe le compagini che si ...

zazoomnews : LIVE Guinea-Madagascar 2-2 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: pareggio-show tra Elefanti Nazionali e Scorpioni! -… - zazoomnews : LIVE Guinea-Madagascar 1-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: pareggiano all’inizio del secondo tempo gli Scorpioni! -… - zazoomnews : LIVE Guinea-Madagascar 1-1 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: pareggiano all’inizio del secondo tempo gli Scorpioni! -… -