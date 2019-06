LIVE Madagascar-Burundi 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | successo vitale per gli

LIVE Madagascar-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ilaimaharitra da punizione porta in vantaggio gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Ultima sostituzione del match: entra Niyungeko ed esce Amissi. 82′ Mombris entra nella lista dei cattivi. 80′ ADRIEEEEN!! Mohamed va via con una serpentina e fa partire il tiro ma l’estremo difensore toglie la palla da sotto la traversa. 77′ GOOOOOOL MADAGASCAR!!! Gioiello di Ilaimaharitra da punizione che porta in vantaggio la propria squadra, 1-0. 74′ ...

46′ Finito il primo tempo, Madagascar-Burundi 0-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 44′ METANIRE! Conclusione dal limite del centrocampista fuori di un soffio. 43′ ANDRIA! Colpo di testa dell'attaccante del Madagascar da calcio d'angolo salvato sulla linea da un giocatore del Burundi. 40′ Botta potente da lontano di Nomenjanahary che colpisce un ...

1′ PARTITI! Primo possesso per il Burundi. 16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca all'Alexandria Stadium, l'arbitro dell'incontro è il tunisino Guirat. 16:15 Sarà la giornata di Berahino? L'ex star del West Brom riuscirà a brillare in questa Coppa d'Africa dopo anni di difficoltà? 16:10 Le due squadre ...

La presentazione delle sfide odierne – Orario d'inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Madagascar-Burundi Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Madagascar-Burundi, seconda giornata del Girone B della Coppa d'Africa 2019. Le due squadre hanno oggi l'obbligo di vincere per proseguire il loro cammino nella competizione, qualsiasi ...

90+3′ Finisce 2-2 una bella partita specialmente nel secondo tempo! 90+2′ Cross di Traoré da sinistra che non viene intercettato da nessun compagno, in particolare Naby Keita che manca la palla di testa! 90+1′ Possesso di palla ora per il Madagascar ma non ci sono spazi. 90′ Sono tre i minuti di recupero! 88′ Attacca la Guinea ma il Madagascar chiude tutto. ...

62′ Per la Guinea entra Naby Keita ed esce Camara. 59′ Sul secondo corner colpo di testa alto di Camara. 59′ Due calci d'angolo consecutivi per la Guinea! 56′ Lancio da lontano di Razakanantenaina, Andriamahitsinoro stoppa e trafigge Aly Keita! risultato completamente ribaltato! 55′ GOOOOOOL DEL MADAGASCAR! ANDRIAMAHITSINORO! 53′ Primo ammonito della ...

50′ Calcio d'angolo dalla sinistra deviato di testa in rete da Andrianantenaina, colpevole brutta uscita di Aly Keita! 49′ PAREGGIOOOOOOOOOO DEL MADAGASCAR! Andrianantenaina! 49′ Janvier ferma un cross dalla sinistra del Madagascar mette in angolo. 48′ circolazione di palla da parte della Guinea. 46′ Nessun cambio nelle due formazioni dopo ...

22.47 Guinea meritatamente in vantaggio per le due chiare occasioni avute oltre al gol ma Madagascar molto ben messo in campo, si è fatto bucare solo dalla ditta Diawara-Kaba in occasione del vantaggio degli Elefanti Nazionali. Appuntamento tra un quarto d'ora per il secondo tempo! 45+1′ Finisce qui il primo tempo! 45′ Un solo minuto supplementare. 44′ Si gioca ora a ...

41′ Per Kaba, attaccante del Digione, è il primo gol con la maglia della sua nazionale. 40′ Altro pallone fuori misura del Madagascar che finisce comodamente tra i piedi di Aly Keita. 38′ Si perde sul fondo un altro tentativo degli Scorpioni. 37′ Il Madagascar prova a reagire ma è tutto chiuso dalla Guinea. 35′ Gran palla in profondità di Diawara, non c'è ...

19′ Cross da destra sprecato dalla Guinea. 17′ Ora c'è possesso palla per il Madagascar poi il lancio in profondità di Andriamahitsinoro per Andriatsima è troppo lungo. 15′ Andriamahitsinoro finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo. 14′ Eccola l'occasione ed è per la Guinea: Cissé serve Kamano che prova il destro basso a giro largo di ...