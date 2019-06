LIVE Kenya-Tanzania 3-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | doppietta di Olunga e sorpasso

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82′ Il keniano manda al bar la difesa della, quindi, con il sinistro,trova lapersonale. 81′!!! 3-2!!!MERITATO! 79′ Dentro Domayo, fuori Nyoni che ha problemi alla caviglia. 77′ SAMATTA! Attento Matasi sul tiro incrociato. 76′! Sinistro troppo docile per Manula. 74′ In due tempi Matasi su Yondani. 72′ Fase interlocutoria del match: squadre che hanno speso tanto. 70′ Dentro Bocco, fuori Ulimwengu. 68′ Dentro Omondi, fuori Omar, pessimo quest’oggi sulla sinistra. 67′ È sfida in velocità a distanza trae Samatta, l’unico che ci prova ancora della. 65′in difficoltà: pressing asfissiante del. 62′ Dopo qualche istante di stop, il #8 salta in cielo e stacca di testa per ...

