LIVE Kenya-Tanzania 1-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si riparte allo Stadio 30 giugno!

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55′ Festival dei falli in questi primi 10′: ammonito anche Wanyama. 52′ Dentro Mikami, fuori Abbas nella. 51′ Primi minuti di seconda frazione su ritmi bassi: le squadre si studiano. 48′ Fuori David Owino, dentro Benard Ochieng. 47′ Nessun cambio all’interv. 46′ SI! INIZIO SECONDO TEMPO 22.51 Primo tempo spumeggiante tra le due outsider del girone C, con laavanti per 2-1 grazie ai gol di Msuva e Samatta, capitano dei suoi, che ha trovato il gol del vantaggio dopo il momentaneo pareggio in rovesciata di Olunga su papera di Makula. FINE PRIMO TEMPO 46′ OLUNGA DI TESTA! Makula se la ritrova lì. 45′ 2 minuti di recupero. 43′ Clamoroso primo tempo a Il Cairo: 2 gol con due papere in 60″. 42′ Nuovo vantaggio dellache ...

