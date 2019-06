LIVE Italia-Turchia basket femminile | Europei 2019 in DIRETTA | 26-25 | azzurre avanti con

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 10-17 - azzurre tenute in piedi da Zandalasini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 TIRO SENZA SENSO DI ROMEO A SEGNO! Praticamente su un piede solo dai sei metri! Un minuto e mezzo senza canestri, ma con più di un buon segnale dall’esordiente Lorela Cubaj, già grande protagonista nelle categorie giovanili e negli Stati Uniti a LIVEllo universitario Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; TURCHIA: Stokes 6 10-17 Problema difensivo sul ...

Radio Italia LIVE – Il Concerto 2019 - su Real Time il 29 giugno alle 20 : 30 : Ospiti e curiosità sull'ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, che va in onda su Real Time sabato 29 giugno alle 20:30

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : comincia l'avventura delle azzurre! : 18:28 QUINTETTI – ITALIA: Dotto Sottana Cinili Zandalasini Andrè; TURCHIA: Alben Cakir Koksal Canitez Stokes 18:27 Buona presenza di pubblico a Nis per questo primo incontro. Poco più di tre minuti alla palla a due 18:23 In corso la presentazione delle squadre! Subito dopo ascolteremo gli inni nazionali, l'italiano e il turco 18:20 Questi i roster ITALIA 0 Caterina Dotto ('93, ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero e Rossetti - l'Italia vola nel medagliere! Beach soccer : l'Italia esce di scena : 18.11 Beach soccerO – Vince la Spagna e va in semifinale. L'Italia parteciperà al torneo di consolazione e può piangere fortemente sul latte versato. Spagna-Italia 6-5 18.09 Beach soccer – Il pallonetto di Antonio su calcio piazzato spegne i sogni ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l'Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 2-2 : 17.39 Beach soccer – Arriva proprio allo scadetre del secondo periodo il meritato pareggio della Spagna con Frutos lasciato completamente solo dalla difesa azzurra. Rimonta completata e tutto da rifare: 2-2 17.36 GINNASTICA AERTISTICA – Macchini è qualificato come prima ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l'Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 1-0 : 17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L'Italia di Ceci, Moro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l'Italia vola nel medagliere! : 16.50 CICLISMO SU PISTA – Secondo posto per l'Italia nella qualifica della prova ad inseguimento maschile. Gli azzurri si classificano alle spalle della Russia. 16.46 TIRO A VOLO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! DIANA Bacosi VINCE LO SKEET FEMMINILE! Fantastica rimonta ...

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : debutto subito fondamentale per le azzurre : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto dell'Italia agli Europei femminili 2019. Le azzurre cominciano il proprio cammino continentale contro la Turchia, a Nis, in Serbia, in uno dei due gironi ospitato dal Paese che ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : trionfa Nespoli - l'Italia vola nel medagliere! E ora skeet e ciclismo su pista per il colpaccio! : 15.19 TIRO A VOLO – Tra poco la finale dello skeet femminile con Diana Bacosi e Chiara Cainero favorite per la medaglia d'oro. 15.12 ciclismo SU pista – Il quartetto femminile azzurro ha dominato la qualificazione della prova ad inseguimento 15.06 CANOA – Al ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Italia - è caccia grossa tra tiro a volo e ciclismo su pista! : 7.54: Nello skeet femminile e maschile poi Diana Bacosi, Chiara Cainero, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli saranno impegnati nelle qualifiche con grandi possibilità di entrare in finale e lì giocarsi le medaglie, per andare a rimpinguare il bottino azzurro in questa rassegna ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l'arco - l'Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : 20.45 boxe – E' SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L'azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l'armeno Nersesyan che hanno ...

LIVE Italia-Canada 0-0 hockey prato femminile - Final Series in DIRETTA : le azzurre si giocano l'accesso ai play-off per Tokyo 2020 : 16.31 Squadre in campo tra circa 10′, inni nazionali e si comincia. 16.30 È il remake della partita che abbiamo vissuto a LIVEllo maschile qualche settimana fa in quel di Kuala Lumpur: i ragazzi di Roberto Da Gai stupirono gli addetti ai lavori ma non riuscirono nella clamorosa impresa. 16.29 Le azzurre infatti affrontano il Canada nella semiFinale delle Finals Series di Valencia, che ...

Calciomercato Serie A : segui LIVE il calciomercato dei club italiani : Vivi le ultime notizie del calciomercato con La Notizia Sportiva, segui le nostre pillole di mercato live dai migliori club della Serie A Tim.Bologna – Rodrigo Palacio ha deciso: sarà ancora un giocatore del Bologna. L'argentino non valuterà altre offerteJuventus – Su De Ligt è tornato il Barcellona? Nonostante la foto di oggi con Piqué, la priorità del giocatore resta sempre la Juventus. Juve che pensa al rinnovo di ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l'arco - l'Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer! : 15.50 TENNIS TAVOLO – Medaglia di bronzo per la lussemburghese Lian Ni Xia che ha superato per 4-2 la monegasca Xiaoxin Yang 15.44 BOXE – Definite le semifinali dei -69 kg: McCormack (GBR) vs Sotomayor (AZE); Agrba (RUS) vs Barabanov (UKR) 15.38 CANOA – Niente da fare per Susanna Cicali e Francesca Genzo che chiudono in quinta posizione la ...