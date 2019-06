LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 27 giugno Pasqualucci e Nespoli avanzano

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27) – Gli azzurri in gara (27) – Il medaglie degli10.55 TIRO A SEGNO – Nelle qualificazioni da 3 posizioni 50 metri femminili, miglior prestazione per Jolyn Beer (Ger) con 1174 punti, quindi Vukasinovic (Ser) a 1168 e Mazurova (Cze) con 1148. 10.53 ARCO – Rimangono cinque sfide nell’arco ricurvo prima di passare ai quarti di finale. 10.51 ARCO – Quarta serie. Si entra nella fase clou! Bazarzhapov inizia con un 8.risponde con un 9. Quindi 10-9 per l’italiano! Si chiude con 9 per Bazarzhapov e 9 per! 6-2 e successo finale! 10.48 ARCO – Terza serie.deve ritrovarsi! Si parte con un 9-9, quindi ancora 9-9, si chiude con un 9-7!vince 27-25 e sale sul 4-2! 10.45 ARCO – Seconda serie. Si inizia con un ...

