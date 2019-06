LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 27 giugno Italia | è caccia grossa tra

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27) – Gli azzurri in gara (27) – Il medaglie degli7.54: Nello skeet femminile e maschile poi Diana Bacosi, Chiara Cainero, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli saranno impegnati nelle qualifiche con grandi possibilità di entrare in finale e lì giocarsi le medaglie, per andare a rimpinguare il bottino azzurro in questa rassegna continentale 7.52: La compagine nostrana della pista, infatti, vuole confermarsi uno dei riferimenti e ne ha facoltà presentando la compagine con gli atleti migliori, desiderosi di ripetere quanto si è saputo fare in passato 7.50: Riflettori puntati sul ciclismo su pista dove la nostra squadra nell’inseguimento a squadre maschile e femminile vuol recitare un ruolo da protagonista. 7.47: Entriamo nella seconda parte della kermesse, siamo ...

