LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 27 giugno Iniziate le qualificazioni

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27) – Gli azzurri in gara (27) – Il medaglie degli8.32 TIRO A VOLO – Buon inizio per Bacosi che nello skeet femminile ha centrato i primi 5 piattelli senza problemi 8.29 TIRO A SEGNO – Nelle qualifiche della carabina 50m 3 posizioni femminile in vetta abbiamo la svizzera Christen con 255 punti, piuttosto indietro invece le due azzurre Zublasing in ventesima e trentatresima posizione. 8.22 TIRO A VOLO – La russa Sykorova ha concluso la prima serie con 21 piattelli centrati su 25, totalizzando 91 punti. Restiamo in attesa dei riscontri di Bacosi e di Cainero. 8.19 TIRO A SEGNO – Hanno preso il va anche ledi della carabina 50m 3 posizioni femminile: comanda la svizzera Lustenberger, davanti alla tedesca Beer e alla tedesca Straub. La ...

