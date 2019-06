LIVE European Games 2019 in DIRETTA | oro di Bacosi e Nespoli | bronzo di Cainero | l’Italia

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli16.50 CICLISMO SU PISTA – Secondo posto per l’Italia nella qualifica della prova ad inseguimento maschile. Gli azzurri si classificano alle spalle della Russia. 16.46 TIRO A VOLO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! DIANAVINCE LO SKEET FEMMINILE! Fantastica rimonta per la campionessa olimpica, che si impone allo spareggio contro la francese Lucie Anastassiou. Medaglia diper Chiara. 16.45 TIRO A VOLO – Nessun errore per entrambe. Seconda fase di spareggio. 16.44 TIRO A VOLO – SARA’ SPAREGGIO! Ha sbagliato Anastassiou. Entrambe chiudono a 53 piattelli. 16.43 TIRO A VOLO –PERFETTA! 4/4 per l’azzurra. Adesso pressione su Anastassiou che non può ...

