LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L’Italia di Ceci, Moro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 16.50 CICLISMO SU PISTA – Secondo posto per l’Italia nella qualifica della prova ad inseguimento maschile. Gli azzurri si classificano alle spalle della Russia. 16.46 TIRO A VOLO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! DIANA Bacosi VINCE LO SKEET FEMMINILE! Fantastica rimonta ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : trionfa Nespoli - l’Italia vola nel medagliere! E ora skeet e ciclismo su pista per il colpaccio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 15.19 TIRO A VOLO – Tra poco la finale dello skeet femminile con Diana Bacosi e Chiara Cainero favorite per la medaglia d’oro. 15.12 ciclismo SU pista – Il quartetto femminile azzurro ha dominato la qualificazione della prova ad inseguimento 15.06 CANOA – Al ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Nespoli d’ORO nell’arco!!!! Craciun si tinge d’ARGENTO nella canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 15.00: canoa – E’ il momento dei K1 5000 metri femminili. 19 atlete in gara con Susanna Cicari 14.55 ARCO – E C’E’ L’OROOOOOOOOOO!!!!!!! Nespoli VINCE!!!! 29-28 per l’azzurro in questo quinto set contro l’olandese Wijler. Settimo oro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli in finale nell’arco! Pasqualucci quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 14.40: ARCO – 1-1 tra Nespoli e Wijler in questa finale per l’oro del ricurvo. Grande equilibrio 14.39 TIRO A VOLO: Diana Bacosi e Chiara Cainero in finale nello skeet femminile insieme alla francese Anastassiou, alla cipriota Andreou, alla russa Shakirova e alla ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli in finale nell’arco! Pasqualucci per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 14.09 ARCO – Si va avanti nel ricurvo nonostante le condizioni difficilissime dal punto di vista meteorologico: lo spagnolo Acha Gonzalez opposto all’olandese Wijler Steve 14.03 ARCO – Con la freccia supplementari Nespoli si impone in questa splendida semifinale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli-Pasqualucci derby in semifinale nell’arco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 13.38 CANOA – E’ ancora medaglia per la Bielorussia: Nazdrova vince la prova del C1 200 metri in 50″351 a precedere la tedesca Jahn (51″656) e la polacca Borowska (51″731) 13.33 CANOA – FANTASTICO Craciun!!!!!!! E’ argento nella finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Nespoli-Pasqualucci derby in semifinale nell’arco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 13.27 CANOA: Nei 200 metri K1 Manfredi Rizza è settimo in 39″794. Vince il francese Beaumont (38″976) davanti all’ungherese Balazs (39″149) e al bielorusso Tratsiakou (39″351) 13.25 CANOA – Nel K1 200 metri vittoria della danese Joergen davanti ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Nespoli vola in semifinale nell’arco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 13.20 ARCO: Fantastico Pasqualucci: risponde al 10 dell’ultima freccia di Faber, con un altro dieci e second set in favore dell’azzurro (4-0). Il vincitore di questo match affronterà in semifinale Nespoli 13.16 ARCO: Comincia bene Pasqualucci il suo quarto di finale e ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Pasqualucci e Nespoli si giocano i quarti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 12.32 GINNASTICA ARTISTICA – Attesa per l’inizio della manifestazione per Carlo Macchini e Marco Lodadio. 12.28 GINNASTICA ARTISTICA – Inizia la gara anche al femminile, ricordiamo che non è presente la Nazionale italiana. 12.24 ARCO – Non ci sono notizie ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Pasqualucci e Nespoli avanzano nell’arco ricurvo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 10.55 TIRO A SEGNO – Nelle qualificazioni da 3 posizioni 50 metri femminili, miglior prestazione per Jolyn Beer (Ger) con 1174 punti, quindi Vukasinovic (Ser) a 1168 e Mazurova (Cze) con 1148. 10.53 ARCO – Rimangono cinque sfide nell’arco ricurvo prima di passare ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Iniziate le qualificazioni dello skeet e della carabina 50m 3 posizioni femminili : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 8.32 TIRO A VOLO – Buon inizio per Bacosi che nello skeet femminile ha centrato i primi 5 piattelli senza problemi 8.29 TIRO A SEGNO – Nelle qualifiche della carabina 50m 3 posizioni femminile in vetta abbiamo la svizzera Christen con 255 punti, piuttosto indietro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Italia - è caccia grossa tra tiro a volo e ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 7.54: Nello skeet femminile e maschile poi Diana Bacosi, Chiara Cainero, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli saranno impegnati nelle qualifiche con grandi possibilità di entrare in finale e lì giocarsi le medaglie, per andare a rimpinguare il bottino azzurro in questa rassegna ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...