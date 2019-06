Lieve scossa di terremoto fra Matera e Altamura

Lieve scossa di terremoto fuori Roma. Nessun danno : Nella notte del 23 giugno, poco prima delle 23, una scossa di magnitudo 3.6 ha colpito la parte sud-est di Roma. Il terremoto è stato avvertito in tutto il territorio della Capitale e in diverse zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a nord-es

Sisma Lazio - nuova Lieve scossa di 1.4 : 02.10 nuova scossa di magnitudo 1.4 rilevata dall'Ingv nell'area di Colonna(Roma)all'1,23,dopo quella di 3.6 delle 22.43. "Finora non risultano danni a cose e persone, abbiamo la Protezione civile che monitora la situazione.Certo, tanta paura, si è sentito fortissimo. Sono scesi tutti in piazza". Così all'Ansa Alessandra Sabelli, sindaco di San Cesareo,a pochi km dall'epicentro del Sisma di questa sera nel Lazio.Intanto,il Ministero per i Beni ...