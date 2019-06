Letizia di Spagna ricicla il tubino e non sbaglia | a 47 anni è perfetta

dilei

(Di giovedì 27 giugno 2019)diancora il look e non. La Sovrana ha partecipato a Madrid col marito Felipe a un incontro della Fondazione Principessa delle Asturie, l’associazione che prende il nome dal titolo di sua figlia Leonor, e che si occupa di promuovere i valori della scienza e della cultura.si è presentata con un elegantecolor tiffany del suo stilista preferito, Hugo Boss. Una abito formale ed elegante ma non impegnativo, vero passepartout per le occasioni più svariate. Il look non è nuovo, la Regina l’ha già indossato diverse volte. Macome Kate Middleton non ama gli sprechi e appena può ripropone le mise rinnovandole con gli accessori. In questo caso ha indossato scarpe di Magrit e clutch color crema. Ed è impeccabile. Difficilmente, anche se l’abbiamo vista commettere un passo falso con la gonna del potere. Certo la ...

GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Con il tubino non si sbaglia mai... Vi piace la nuance scelta da Letizia Ortiz? Qui trovate gli abiti più belli della Reg… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Con il tubino non si sbaglia mai... Vi piace la nuance scelta da Letizia Ortiz? Qui trovate gli abiti più belli della Reg… - WILLIAM46496127 : RT @vogue_italia: Con il tubino non si sbaglia mai... Vi piace la nuance scelta da Letizia Ortiz? Qui trovate gli abiti più belli della Reg… -