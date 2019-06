L’entusiasmo olimpico unisce tutti ma si dimentica dell’ambiente

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) ll CIO ha da poco assegnato le Olimpiadi 2026 all’asse Milano-Cortina e i grandi quotidiani italiani sono totalmente allineati alle manifestazioni di giubilo di politica e imprenditoria. Stupisce che nessuno o quasi avanzi qualche dubbio, stupisce la memoria corta rispetto alle Olimpiadi di Torino 2006 di cui stiamo ancora pagando i debiti e di cui vediamo ancora le carcasse di impianti dismessi nelle “Valli Olimpiche”.Stupisce che nessuno ricordi come il Tirolo, la Baviera, la Svizzera e il Canada abbiano rifiutato la candidatura con consultazioni referendarie. Stupisce come, da un giorno all’altro, le considerazioni relative all’impatto che le Olimpiadi avranno sul fragile ecosistema delle Alpi siano di colpo passato in secondo piano.È evidente che in molti si stanno preparando a partecipare al banchetto dei denari che pioveranno sui Giochi ma a ...

ATeoefamiglia : @RedGiorgio81 Assolutamente, ma non si è cavalcata l’onda di entusiasmo e oltre agli impianti son stati abbandonati… - SBSitalian : Il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato a Milano e Cortina d'Ampezzo l'organizzazione dei Giochi olimpici… - filippo_poletti : RT @milanocortina26: Il sorriso e l'entusiasmo di Alessandro Fabian (Triathlon) sono davvero contagiosi! Il tempo stringe e il 24 giugno, g… -