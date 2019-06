Leclerc | Mercedes avanti | ma team Ferrari ci crederà fino alla fine

Formula 1 – Leclerc costretto ad ammetterlo : “Mercedes troppo veloci - ma proveremo a batterle finchè non sarà finita” : Charles Leclerc commenta il divario fra Ferrari e Mercedes: il pilota monegasco è consapevole del gap fra le due scuderie, ma non intende gettare la spugna Dopo l’ennesima doppietta Mercedes della stagione, arrivata sul circuito del Gp di Francia, la Ferrari si lecca le ferite e cerca di trovare il giusto approccio alla gara del gran premio d’Austria. In conferenza stampa Charles Leclerc ha ammesso di essere consapevole del gap ...

F1 - Risultato GP Francia 2019 : show Mercedes a Le Castellet - Hamilton domina su Bottas e Leclerc - Vettel 5° : Signore e signori, c’è poco da dire: ci troviamo di fronte al dominio più schiacciante della storia della Formula Uno. La Mercedes conquista la doppietta anche a Le Castellet, e Lewis Hamilton si aggiudica il Gran Premio di Francia 2019 con la consueta prova di forza inesorabile, al termine di una gara nella quale non c’è mai stata storia, nemmeno nei primi metri. Lo spettacolo si è tenuto ben distante dal circuito del Paul Ricard, ...

