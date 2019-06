agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) La nave della Ong che batte bandiera olandese si è recata a Lampedusa senza autorizzazione. La capitana Carola Rackete ha forzato il blocco per portare in salvo i 42 migranti a bordo da diversi giorni. I finanzieri sono saliti a bordo e hanno controllato i documenti. La Farnesina annuncia "passi formali" verso i Paesi Bassi. L'Ue contatta gli Stati europei per il ricollocamento. La reazione del vicepremier, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, non si è fatta attendere con le accuse per la Sea Watch di mettere a rischio decine di immigrati "per uno schifoso giochino politico". Il ministro dell'Interno ha confermato che non darò l'autorizzazione allo sbarco e che userà ogni mezzo "democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto". Salvini però non è stato l'unico a commentare le nuove azioni della nave della Ong. L'altro ...

CottarelliCPI : Oggi ho partecipato ad @agorarai per parlare della possibile procedura d’infrazione, delle reazioni dei mercati fin… - fisco24_info : Le reazioni dei leader politici italiani al caso Sea Watch: La nave della Ong che batte bandiera olandese si è reca… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le reazioni dei leader politici italiani al caso Sea Watch -