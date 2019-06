Le novità di The Surge 2 nel nuovo video gameplay con il commento degli sviluppatori

The Crown 3 - tutte le novità sulla nuova stagione : Quando uscirà su Netflix la terza stagione di The Crown? Chi farà parte del cast e cosa succederà? Olivia Colman e Tobias Menzies subentreranno come la regina e il duca di Edimburgo nella terza stagione di una delle serie più attese prodotte da Netflix – ma chi altro si unirà a loro? Olivia Colman succede a Claire Foy nei panni della regina Elisabetta II nella terza stagione della serie tv biografica reale di Netflix – The ...

Fear The Walking Dead 5 in pausa da luglio? Le novità della programmazione italiana : In arrivo una lunga pausa per Fear The Walking Dead 5 e una piccola speranza per tutti coloro che attendono la messa in onda italiana prevista su MTV nelle prossime settimane. Ancora non c'è un annuncio ufficiale e nemmeno una data precisa ma tutto lascia pensare che la pausa americana possa dare alla rete italiana l'input per iniziare la messa in onda, ma davvero una serie come questa sarà sprecata per le torride (e vuote) serate estive? Siamo ...

Google Documenti e Presentazioni migliorano con il Material Theme e altre novità : Google Documenti è una tra le ultime app di Google che sta ricevendo aggiornamenti dell'interfaccia utente con elementi tipici del Material Theme. Presentazioni Google aggiunge due nuove funzionalità che semplificano la presentazione di una presentazione dal vivo. Le nuove scorciatoie da tastiera aiutano a navigare più velocemente, mentre la "Modalità presentatore" può essere ridimensionata per ingrandire le anteprime delle diapositive e vedere ...

Arrow 6 sbarca su Italia1 dopo il finale di The Flash 4 : le novità sulla programmazione : Solo i fan più attenti e dediti si sono ritrovati ieri pomeriggio su Italia1 per due nuovi episodi di The Flash 4, il gran finale, che hanno segnato l'arrivo di Nora a Central City, e presto avranno a che fare con Arrow 6. Le avventure del velocista scarlatto sono terminate sulla rete giovane Mediaset ma non in tv visto che su Infinity continua ad andare in onda la quinta che racconta quello che è successo dopo l'arrivo della figlia di Barry e ...

novità Nintendo Direct E3 2019 : gli annunci tra Zelda Breath of the Wild 2 e No More Heroes 3 : Mancavano solo le Novità Nintendo Direct E3 2019 per completare la parata di stelle dell'ultima edizione dell'Electronic Entertainment Expo in quel di Los Angeles. E la casa di Kyoto si è fatta trovare piuttosto preparata, nonostante le grandi assenze - soprattutto quella di Metroid Prime 4. Le sorprese, nei quaranta minuti di Direct, non sono comunque mancate. E alcune potrebbero colpire dritto al cuore i videogiocatori di vecchia ...

The Division 2 si scatena a E3 2019 : Capitolo 3 - Raid inedito e gioco gratis tra le novità : Allo show E3 2019 di Ubisoft c'è stato spazio anche per Tom Clancy's The Division 2. Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo shooter "massivo" di Massive Entertainment continuerà infatti ad intrattenere gli agenti della Divisione con nuove missioni. Alcune, per altro, assai impegnative, destinate a mettere alla prova le abilità dei giocatori ancora impegnati sui server di gioco. Prima di tutto, dalla kermesse losangelina, il ...

Dal Progetto di Alex Bellini alla collezione Main : Save The Duck a Pitti con tante novità… sostenibili [GALLERY] : Save The Duck a Pitti con tantissime novità a sostegno dell’ambiente Save The Duck non perde occasione di mostrarsi sempre più sostenibile. tante le novità che il brand presenta a Pitti a favore dell’ambiente. Prima fra tutte la Circular Economy Jacket, il primo capo al mondo prodotto con il 100% di materiali totalmente riciclabili. La giacca racconta cos’é l’economia circolare, un approccio sostenibile al ...

The Voice of Italy 2019 guida : novità - coach - concorrenti e puntate : Torna con l’attesissima sesta stagione The Voice of Italy 2019, talent show di Rai 2 che torna del tutto rinnovato sia per quanto riguarda il cast sia per il meccanismo. Ecco di seguito chi sono i coach, le novità, regolamento, giudici, puntate e conduttore. DOVE VEDERE LE puntate IN TV E STREAMING The Voice of Italy 2019 coach e conduttore La prima grandissima novità riguarda chi sarà alla guida del talent show. Infatti conduce The ...

«The Batman» con Robert Pattinson - le ultime novità : Ormai è ufficiale: sarà Robert Pattinson a interpretare il nuovo Batman. A meno di due settimane dalla soffiata secondo cui l’attore era in trattative con Warner Bros. per interpretare l’Uomo Pipistrello nel film di Matt Reeves, la casa produttrice ha confermato (tramite Variety, che aveva anticipato la cosa) che il casting è concluso e che la scelta definiva è ricaduta proprio sull'ex vampiro, con buona ...

Netflix - novità in streaming nel 2020 : la serie 'Cursed' con Katherine Langford di Tredici : Nell'ottobre 2015 Netflix ha debuttato anche in Italia e da lì è stata tutta una strada in discesa perchè la piattaforma di streaming non si è più fermata. Netflix, che ha inciso fortemente sul modo di fruire le serie televisive e il cinema, ogni mese annuncia nuovi titoli, rinnovi e serie in produzione. La celebre piattaforma è considerata un paradiso per tutti i binge watchers e, anche se oggi ci sono alternative come TimVision, Infinity e ...

Xbox all'E3 2019 : novità su Xbox Scarlett - Halo - acquisizioni di studi e possibili nuovi giochi di Ninja Theory e Rare : Dopo il recente leak riguardante il possibile futuro di Microsoft, ecco arrivare una nuova carrellata di rumor da ResetEra, in cui si riportano le voci e le indiscrezioni su quello di cui si parlerà all'imminente E3 del colosso di Redmond.A quanto pare, all'E3 2019 di Xbox sentiremo parlare del nuovo titolo single-player degli sviluppatori di Hellblade, Ninja Theory: la compagnia starebbe lavorando su una sorta di gioco multiplayer, simile a For ...

Continua il "silenzio radio" di Anthem : gli sviluppatori non condividono novità da un mese : Anthem doveva essere "il gioco che mostrava come dovevano essere i giochi come servizio dal vivo". È stato pensato per essere il titolo che portava lo stile inconfondibile di BioWare ad un nuovo genere in un modo che avrebbe tenuto i giocatori incollati allo schermo, facendo leva su nuovi contenuti ed esperienze. Invece, è risultato un "pasticcio" e molto di ciò ha a che fare con lo sviluppo problematico del gioco.BioWare ha promesso di ...

Quante novità nella beta 8.3 di Gboard - fra cui tanto Material Theme in più : Gboard 8.3 beta abilita molte delle modifiche testate ultimamente a lato server, inclusi il Material Theme nelle impostazioni, le ricerche delle GIF di tendenza e delle emoji e lo storico degli adesivi utilizzati. L'articolo Quante novità nella beta 8.3 di Gboard, fra cui tanto Material Theme in più proviene da TuttoAndroid.

Anthem non è morto - novità in arrivo all’E3 2019? : Il lancio di Anthem sul mercato non è stato di certo baciato da una buona stella. La nuova IP di Bioware patrocinata da Electronic Arts aveva infatti incuriosito particolarmente la community dei videogiocatori, con il fattore hype che, col senno di poi, ha giocato chiaramente a suo sfavore. Numerose le magagne tecniche che ne hanno inficiato il successo, con gli sviluppatori che ovviamente hanno provato a correre subito ai ripari, sebbene con ...