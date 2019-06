Le città più care del mondo per i lavoratori espatriati

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Le grandi metropoli d’Asia dominano la graduatoria dellepiùdel. È il responso della 25a inchiesta annuale sul «costo della vita» e relativa classifica stilata dalla consulting statunitense Mercer. La classifica è basata sul «cost of living» per ifuori sede ed è annualmente predisposta, fra altri servizi, come guida per le aziende multinazionali ed enti che hanno dipendenti in variedel. I dati su costo della vita, affitti e locazioni sono stati elaborati a partire da un sondaggio realizzato nel marzo 2019. Mercer ha utilizzato un paniere di beni e servizi (cibi, alcol e tabacco, utenze domestiche, trasporti, abbigliamento, salute, intrattenimento, compresi il costo di un biglietto del cinema, caffè, pasto in un fast food, acquisto di un jeans, litro di benzina), nonché i tassi di cambio come parametri di calcolo. I fattori a ...

