Le aziende USA hanno trovato il modo di aggirare il blocco di Huawei

aziende tarantine a Torre Santa Susanna per superare la crisi della xylella e del maltempo : Taranto – Due giorni a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, per l’ottimismo e per superare la crisi che

Huawei e Google cercano insieme una soluzione per Android - aziende USA a rischio di ingenti perdite : Huawei sta sfruttando i 90 giorni di licenza temporanea concessi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per cercare insieme a Google una soluzione alle restrizioni commerciali imposte dalla Casa Bianca. A confermarlo è stato il rappresentante Huawei presso le istituzioni UE, Abraham Liu, ribadendo un aspetto fondamentale della questione: non ci sono contrasti fra Google e Huawei. "Google non ha alcuna motivazione per bloccarci.

La Cina contrattacca e accusa gli USA di prepotenze : difenderà le aziende cinesi : La Cina si schiera apertamente con Huawei, presentando una grave lamentela formale e si prepara ad agire a tutela delle compagnie cinesi.

Altre aziende cinesi rischiano il ban dagli USA come Huawei : Dopo Huawei, nel mirino degli USA potrebbero finire anche Altre aziende cinesi. Intanto pare che a Washington stiano valutando una proposta di legge per incentivare le aziende a rimuovere le apparecchiature Huawei e ZTE.

E ora ci rimettono pure le aziende Lite Usa-Cina : è un'escalation : Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina che hanno visto Washington e Pechino intervenire nella politica economica penalizzando l'economia concorrente attraverso l'imposizione di dazi sull'export si trasferiscono sempre di più a livello aziendale con uno scontro fra i pezzi da 90 di Corporate America e Corporate China Segui su affaritaliani.it

Android è sempre più usato nelle aziende - soprattutto grazie ad Android Enterprise Recommended : Le aziende puntano sempre di più su Android per la scelta dei loro dispositivi, sopratutto grazie al programma Android Enterprise Recommended.

Le aziende farmaceutiche accusate di gonfiare i prezzi dei farmaci : Tra loro ci sono Teva, Pfizer e Novartis: una causa presentata negli Stati Uniti sostiene che si siano accordate per alzare i prezzi di medicinali usati anche contro cancro, HIV e diabete

