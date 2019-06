L' azzardo come strategia industriale

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Premessa: quando la politica deborda, avvelenando il clima con la creazione del nemico pubblico, i motivi sono due. O perché si è convinti della propria intangibilità, determinata da un vasto consenso dato per acquisito, o in virtù di un debolezza che deve trasformarsi in aggressività per provare a recuperare terreno. Fine della premessa, spazio al quesito: quanto questa logica dell’può fare male se viene utilizzatapolitica? La domanda nasce dalle dichiarazioni di Luigi Di Maio su Atlantia (da inquadrarepossibile acquirente di Alitalia) e Ilva, le due maggiori questioni industriali del Paese. Sono dichiarazioni di attacco, di sconfessione, che mettono in bilico le uniche soluzioni, individuate o in costruzione, in grado di tutelare due asset strategici, quello del trasporto aereo e ...

