Lavaggio del cervello e impulsi elettrici sui bambini per darli in affido

8 arresti a Reggio Emilia per affidamenti illeciti : "Bimbi sottoposti a Lavaggio del cervello" : Sono 18, complessivamente, le misure eseguite questa mattina dai carabinieri di Reggio Emilia nell'ambito dell'operazione 'Angeli e Demoni" contro un presunto sistema illecito di gestione di minori in affido. In particolare otto persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari: tra queste il sindaco del Comune di Bibbiano, Andrea Carletti, una responsabile del Servizio sociale integrato di una Unione di Comuni, una coordinatrice del ...

Scosse elettriche e «Lavaggio del cervello» sui minori per darli in affido : 18 indagati : Diciotto persone arrestate, anche un sindaco pd. Tutti accusati di aver alterato relazioni e ricordi dei bambini per toglierli ai genitori di origine e affidarli ad altre famiglie

Scosse elettriche e «Lavaggio del cervello» sui minori per darli in affido : 18 arresti : Diciotto persone arrestate, anche un sindaco pd. Tutti accusati di aver alterato relazioni e ricordi dei bambini per toglierli ai genitori di origine e affidarli ad altre famiglie

Reggio Emilia - Lavaggio del cervello e falsi documenti per allontanare bambini dai genitori : Diciotto persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti, raggiunte da misure cautelari. Sono accusate di aver sottratto i minori alle famiglie per darli in affido retribuito a conoscenti. Tra gli affidatari anche titolari di sexy shop

Affido retribuito di bambini - 18 arresti : L'accusa : "Ai minori facevano il Lavaggio del cervello usando impulsi elettrici" : Inchiesta "Angeli e Demoni": misure cautelari per il sindaco dem di Bibbiano e altre 17 persone tra cui politici, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti di una onlus di Torino