L' autore dell' analisi costi-benefici della Tav ha detto che l' opera | comunque | si farà

Csm - Mattarella : “Minata l’indispensabile autorevolezza e il prestigio dell’ordine giudiziario”. L’intervento integrale : “Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine Giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando al plenum del Csm. “Il ...

Csm - Mattarella : “Quadro sconcertante e inaccettabile - ha minato autorevolezza delle toghe. Da oggi si volta pagina” : “oggi si volta pagina nella vita del Csm”. È la promessa e l’auspicio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso rivolto al plenum del Consiglio superiore della magistratura da lui presieduto dopo lo scandalo sulle nomine che ha travolto l’organo di autogoverno delle toghe. “Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha ...

Roma. Festa Europea della Musica : si esibirà il cantautore calabrese Michelangelo Giordano : In occasione della Festa Europea della Musica, il cantautore calabrese Michelangelo Giordano arricchirà il vastissimo calendario di eventi della capitale

Chi è Corrado Stajano : libri e biografia dell’autore alla maturità 2019 : Chi è Corrado Stajano: libri e biografia dell’autore alla maturità 2019 Il nome di Corrado Stajano torna a occupare le prime pagine di cronaca dopo la prima prova dell’Esame di Stato 2019. Infatti, un suo testo – Eredità del Novecento – compariva tra le tracce sottoposte ai maturandi per la prima prova della maturità di quest’anno, ciò nonostante sia certo che molti degli studenti – la maturità quest’anno riguarda i classe 2000 – non ...

Chi è Corrado Stajano - l’autore uscito alla prima prova della Maturità 2019 : Corrado Stajano è uno degli autori scelti dal Miur per la prima prova della Maturità 2019: i maturandi sono chiamati a fare una riflessione sul tema dell'Eredità del Novecento proprio partendo da un suo testo. Nato a Cremona nel 1930, è uno scrittore e giornalista che ha scritto, tra gli altri, anche per il Corriere della Sera.Continua a leggere

Chernobyl e When they See Us - il successo delle miniserie d'autore su fatti di cronaca : Cable e piattaforme di streaming hanno sempre di più cambiato il modo in cui si guarda alla stagionalità delle serie tv. Fino a pochi anni fa esisteva un periodo dell'anno per lo più privo di serie e che corrispondeva all'estate, ormai la produzione va avanti a ciclo continuo e non ci si può mai distrarsi senza evitare di lasciarsi sfuggire un piccolo/grande capolavoro.Anche il pubblico si sta adeguando.prosegui la letturaChernobyl e When ...

Addio a Enrico Nascimbeni - è morto il giornalista e cantautore che lottava per i diritti Lgbt e delle minoranze : “Ora vola libero e a tutti manda il suo abbraccio di libertà”. Con queste parole la moglie Pat Vetti ricorda sui social Enrico Nascimbeni, giornalista e cantautore morto a Milano a causa di un malore. Aveva 59 anni. “Enrico ora è un aquilone. Ha scelto di sbagliare, le parole sono sue, assieme a quella grande umanità composta di amori, affetti, amicizie, poesie, canzoni”. E difatti, Nascimbeni era uno scrittore, cantante, ...

Nick Cave regala un suo testo a un autore con il blocco dell’artista : Se Nick Cave regala un suo testo a un autore per aiutarlo a superare il blocco dell'artista possiamo scomodare un discorso fatto di empatia e comprensione reciproche. Il singolare episodio è avvenuto sul portale The Red Hand Files, di proprietà della voce dei Bad Seeds dove il cantautore ha dedicato uno spazio alle richieste dei fan. Tra questi è comparso un certo David che scriveva da Baltimora: Sono un cantautore, sono seriamente ...

Dante Alighieri : nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte dell’autore della Commedia : Nel 2021 saranno 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Finora nel nostro Paese è mancata una giornata ufficiale che celebrasse l'autore della Divina Commedia. Al di là delle occasioni ufficiali, l'auspicio è che le Istituzioni sorte nel nome del Sommo e della lingua italiana riescano a "rendere utile" l'Alighieri per le generazioni future.Continua a leggere

Tom Hardy nelle forze speciali per una nuova serie tv dell'autore di «Peaky Blinders» : Mentre in rete impazzano i rumors secondo cui la Sony vorrebbe Venom nel terzo capitolo di Spider-Man, l’attore che ha interpretato il simbionte, Tom Hardy, sarebbe già pronto per una nuova serie ideata da Steven Knight, il creatore della fortunata produzione Peaky Blinders per la BBC. Il nuovo progetto, rigorosamente “made in UK”, sarà l’adattamento televisivo della nascita dei SAS, acronimo di Special Air ...

Modena - esplosione dopo incendio doloso negli uffici della polizia di Mirandola : due morti. Fermato presunto autore : Un incendio di origine dolosa, poi l’esplosione e due persone morte, cinque ferite e una ventina di intossicati. Gli uffici della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Si trovano al piano terra di una palazzina, che al piano superiore è occupata da alcune abitazioni. In una di queste le fiamme hanno provocato un’esplosione e la morte di due persone. Si tratta di un’anziana ...

Ragusa - identificato l'autore dell'incendio al Bike Store : identificato l’autore dell’incendio al Bike Store di Ragusa. I dettagli in conferenza stampa alle 10,30 al Comando Provinciale dei carabinieri

Il nuovo thriller dell’autore di “Suburra” in una Roma divisa tra mafia latina e sadismo : Giancarlo De Cataldo ci trascina in una storia a tinte fosche in una Roma trasformata in metropoli sudamericana, priva di spazi aperti e schiava del potere. Tre poliziotti indagano tra bande criminali latine e comunità sadomaso alla ricerca di un sadico torturatore. Passato e presente si mescolano tra di loro, svelando la doppia faccia di chi sembrava un amico e rivelando verità scomode.Continua a leggere