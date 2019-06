Lampedusa | la Sea Watch nei pressi dell' isola | deputati Pd chiedono di salire a bordo

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) La vicendaa nave Sea3, rimasta per circa due settimane al largodi, non è ancora giunta al termine. Il natantea Ong tedesca nelle scorse settimane ha infatti tratto in salvo 42 migranti e ha chiesto fin dal primo momento alle autorità italiane di poter sbarcare in un porto sicuro. La comandante Carola Rackete, visto il diniegoe autorità italiane ed europee, ieri ha deciso di forzare il blocco e dirigersi verso l', dove è arrivata pochi minuti fa, ovviamente senza poter far sbarcare nessuno. Per tutta la notte scorsa la nave è rimasta ferma a circa un miglio dall'Pddinave Sul molo dove è attraccata la Sea3 si sono radunate le Forze'Ordine, ma anche alcuni membri del Parlamento italiano, i quali sarebbero tutti appartenenti a forze politiche di sinistra, come ad esempio +Europa, Leu e Pd. ...

