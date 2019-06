blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Violento sin diretta a Latra, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la capitana arrestata in quanto "trafficante di clandestini", secondo, dal primo luglio alla guida di In Onda su La7 con Luca Telese, i migranti vanno salvati e fatti sbarcare. Ma il punto di svolta della discussione arriva quandofa riferimento allo stipendio di:La: "di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 27 ...

Libero_official : Probabilmente, la lite più feroce dell'anno: volano insulti irriferibili. Risultato? Mario Giordano demolisce David… - SerieTvserie : La Zanzara, Mario Giordano contro David Parenzo: 'Schifoso marchettaro, raccomandato di mer*a'. E lui se ne va (VID… - davidemaggio : Scontro a La Zanzara, Mario Giordano dà dello «schifoso marchettaro, raccomandato di mer*a» a David Parenzo. Lui… -