La Terra collasserà nel 2050 per colpa del cambiamento climatico

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ilsarà l’inizio della fine. Laè destinata a collassare perdele lo farà prima di quanto possiamo immaginare. Stando a quanto emerge da uno studio del National Center for Climate Restoration di Melbourne, tra trent’anni gli ecosistemi terrestri crolleranno, dall’Artico all’Amazzonia alla Barriera corallina.Il quadro è preoccupante: il 35% della superficie terrestre, dove vive il 55% della popolazione mondiale, potrebbe essere investita per almeno venti giorni all’anno da terribili ondate di calore; il 30% della superficie terrestre potrebbe essere destinata a diventare arida; le zone del Medineo, dell’Asia occidentale, del Medio Oriente, del sud-ovest degli Usa e dell’entroaustraliano potrebbero diventare inabitabili; la scarsità di acqua finirebbe per ...

