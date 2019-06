La tecnologia 5G di Huawei è la migliore al mondo | lontana la concorrenza

Cina va avanti su 5G e assegna prime 4 licenze. Accordo Huawei-Russia per sviluppo tecnologia : La Cina procede a passo spedito sul 5G, nonostante le turbolenze legate al caso Huawei: il ministero dell'Industria e dell'Information technology ha assegnato le prime quattro licenze a uso commerciale del nuovo standard di telefonia mobile, affidandole a China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network. Il 5G portera' "a una nuova e piu' ampia generazione di infrastrutture di telefonia mobile ad alta velocita' e con piu' ...

tecnologia - Huawei : possibile lancio di sistema operativo in autunno : Dopo lo stop di Google su Android, il sistema operativo Huawei, potrebbe essere lanciato al più presto in autunno e non oltre la primavera del 2020: lo ha reso noto Richard Yu, capo della divisione consumer business del colosso di Shenzhen, a confermando le indiscrezioni che circolano sui media cinesi. Secondo il Global Times l’annuncio “riflette la strategia di Huawei di diventare indipendente e trovare soluzioni alternative” ...

Google vs Huawei. È iniziata la guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private