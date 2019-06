La strategia di Salvini per evitare che ci siano altri casi Sea Watch 

agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Mentre il capitano della Sea Watch, l'ormai famosa e confidenzialmente Carola, ha forzato il blocco navale imposto dal ministero dell'Interno, sfidando lo stesso titolare del dicastero, e si è attestata nello specchio antistante Lampedusa, il vicepremier Matteoha elaborato una rapidaper far fronte all'immigrazione prossima ventura. Lo racconta il Corriere della Sera per la firma di Fiorenza Sarzanini. Si tratta di attuare un'identificazione di polizia “senza inserire i nominativi degli stranieri nel sistema Schengen”. Per il quotidiano di via Solferino sarebbe questa “l'arma” che il ministro e vicepremier intenderebbe utilizzare “contro gli Stati che gli hanno rifiutato aiuto nella vicenda Sea Watch”. Uno strumento di persuasione a farsi carico del problema ma anche un'azione “per ritorsione” come la definisce lo stesso quotidiano milanese. L'intento è fin troppo ...

Linkiesta : Offrirsi come sudditi a Washington per far paura a Bruxelles ed evitarsi la procedura d’infrazione: questa la mossa… - Linkiesta : Dite a Salvini che i patti coi giganti non sono mai un affare, per le formiche. Fare i sudditi con Washington per… - you_trend : Il nostro @giodiamanti a @RaiNews (#3): 'Salvini è bravissimo nella reiterazione del messaggio, che è una precisa s… -