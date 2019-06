La storia degli abusi a Reggio Emilia

La storia degli smartphone che fanno venire “un nuovo osso nel cranio” : Una ricerca sostiene che – a forza di tenere la testa piegata sugli schermi – alcuni giovani sviluppino una protuberanza ossea, ma c'è molto scetticismo sulle sue conclusioni

Sport e storia - il tema di maturità scelto dal 13% degli studenti! Terzo posto tra le preferenze - Gino Bartali è piaciuto : Il 13% degli studenti ha svolto la traccia “Tra Sport e storia” proposta ieri in occasione della prima prova dell’Esame di maturità. Il tema che ruotava attorno alla figura di Gino Bartali è piaciuto a circa 65mila ragazzi e si è piazzato al Terzo posto nelle preferenze. I maturandi hanno dunque gradito nel complesso una proposta un po’ fuori dagli schemi ma alquanto originale e che permetteva di spaziare su diversi ...

storia di Oppo - il gigante degli smartphone che si è affacciato in Europa : Dopo il panico iniziale, quasi nessuno crede più davvero all'Armageddon in casa Huawei. La proroga di 90 giorni concessa a Google e agli altri brand statunitensi per cessare la collaborazione con il marchio cinese è il segno, insieme ad altri segnali di allentamento della tensione, che tutto dovrebbe risolversi durante l'estate. Ma se non dovesse succedere e la guerra dei dazi facesse di Huawei la prima vittima eccellente, chi si prenderebbe ...

La storia dell’insegnante sospesa per due slide degli studenti su Salvini : Durante un lavoro in classe avevano autonomamente accostato la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al "decreto sicurezza"

La storia di Lorenzo - 18enne in coma : si sveglia prima dell'espianto degli organi : Il giovane era rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso 20 dicembre e dal quel giorno non si era più svegliato. La...

L'onda degli Alpini a Milano : le loro voci tra storia - colori : Antonio Borrelli ? Le sfilate degli Alpini gallery500mila Alpini a MilanovideoGli Alpini per le stradeLa tre giorni milanese chiude con numeri record il centenario del corpo militare più amato dagli italiani: ma ora già si pensa a Rimini colori, simpatia e tanti sorrisi, in una marea di Penne nere che ha letteralmente invaso Milano. Si conclude con dati record la tre giorni della 92esima adunata nazionale degli Alpini, ...

S.P.A.L-Napoli - l’avversario : la storia degli estensi e i precedenti tra le due squadre : A Ferrara si disputerà SPAL-Napoli: alla scoperta della storia della squadra estense ed i precedenti contro la formazione assurda. La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Nata come circolo religioso-culturale Ars et Labor nel 1907, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla F.I.G.C nel 1910 come Ferrara Foot-Ball ...

Giro d'Italia : la storia e la maglia rosa degli ultimi anni : Abbiamo ancora negli occhi la fantastica marcia di Chris Froome al Giro del 2018: epica la fuga di 80 km del campione anglo-keniano nella 19tappa cominciata sul Colle delle Finestre e conclusa in ...