La Sea Watch verso il porto Conte | «Dalla comandante scelte inaudite»

Sea Watch - Giuseppe Conte è contro la comandante Rackete : “Condotta gravissima” : Il presidente del Consiglio Conte si espresso in termini molto duri nei confronti della comandate Rackete, giudicando la sua scelta di forzare il blocco ed entrare con la sua nave in acque territoriali italiane "Una condotta che ritengo di una gravità inaudita". Il premier ha detto che la questione adesso è in mano ai magistrati.Continua a leggere

Carola - Heidi - Verena : chi sono le donne dell’equipaggio della Sea Watch | Il videoappello : Medici, capitane e mediatrici culturali, dalla Germania e dal resto d’Europa, a bordo della nave della ong tedesca anche 10 ragazze

Perché la Sea Watch 3 non è andata da un’altra parte? : Perché non in Francia, Spagna o Grecia? E Perché non in Tunisia, come chiedono oggi in molti? Ci sono buone ragioni Perché no

Sea Watch - Ue : Stati siano solidali : 15.27 "Rivolgo un appello agli Stati membri a mostrare solidarietà e a muoversi oltre le politiche nazionali.Continueremo a restare al fianco dell'Italia e agli Stati membri sotto pressione". Così il commissario europeo alla Migrazione Avramopoulos, che sul caso Sea Watch ha detto che "una soluzione sarà possibile ma solo dopo lo sbarco". "Solo attraverso un approccio europeo congiunto, mano nella mano" con i Paesi Terzi, "saremo capaci di ...

Sea Watch - Linardi rivela : 'Ci stanno finanziando Salvini e la Chiesa Protestante' : “La situazione, parlando a cuore aperto, è molto complicata. La comandante non la si tiene più. Non ne può più e non considera l’opzione di trascorrere lo stesso tempo che ha trascorsi in acque internazionali davanti al porto di Lampedusa”. È la portavoce della Sea Watch Giorgia Linardi a descrivere una situazione che rischia di diventare complicata a bordo della nave, capitanata da Carola Rackete. È intervenuta ai microfoni di Radio Capital, ...

Conte : "Dal comandante della Sea Watch un gesto di gravità inaudita" : Il premier: "Nonostante il divieto la comandante ha continuato a insistere ritenendo che solo l'Italia sarebbe un approdo"...

L'ultimo schiaffo di Sea Watch. Ora cerca un assist delle toghe : Angelo Scarano I legali di Sea Watch hanno presentato un esposto contro le autorità italiane. Continua il braccio di ferro col Viminale Ancora un braccio di ferro legale tra Sea Watch e il governo italiano. L'ong infatti ha presentato un esposto alla procura di Agrigento contro le autorità italiane per "valutare le condotte dei soccorsi". L'ennesimo passo questo che va ad inasprire i rapporti tra la ong e il Viminale. A presentare ...

Conte : comportamento comandante Sea Watch inaudito : Conte: comportamento comandante Sea Watch inaudito: mi sembra che le cose siano molto chiare: abbiamo un comandante che si è assunto responsabilità

Lo staff della Sea Watch avrà la cittadinanza onoraria di Palermo - lo ha deciso il sindaco Orlando : Il sidanco di Palermo, Leoluca Orlando vuole concedere la cittadinanza onoraria allo staff della Sea Watch “Hanno salvato vite umane”: allo staff della Sea Watch la cittadinanza onoraria di Palermo „gli uomini e alle donne della Sea Watch per l’impegno mostrato di fronte al drammatico ed inarrestabile flusso migratorio, contribuendo in modo determinante al salvataggio … Continue reading Lo staff della Sea Watch avrà la ...

Sea Watch - Toninelli : “Porti chiusi per chi viola legge. Sanno che non hanno rispettato regole - adesso si rispettano” : “Per chi viola la legge i porti rimarranno chiusi. In questo caso non hanno rispettato il coordinamento dell’operazione e ha violato il diritto internazionale della navigazione, lo Sanno perfettamente che le regole tornano ad essere rispettate”. Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato sul tema della Sea Watch a margine di un evento di Trenitalia. Sea ...

Partigiani e antifascisti : ecco chi raccoglie i soldi per Sea Watch : Angelo Scarano Una raccolta fondi sul web per pagare l'eventuale multa su Sea Watch. Associazioni antifasciste si mobilitano per pagare il conto con lo Stato italiano in caso di sanzioni Gli antifascisti e i buonisti si danno un gran bel da fare per parare i colpi che potrebbero colpire la Sea Watch. Secondo le nuove norme del dl Sicurezza Bis, la ong potrebbe subire una multa che va dai 10mila ai 50mila euro. E così su Facebook è ...

Sea Watch - Conte : “Comportamento comandante inaudito. Ora questione è nelle mani della magistratura” : “Il comportamento del comandante della Sea Watch è di una gravità inaudita“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Osaka, rispondendo ad una domanda sulla decisione del comandante della nave della onsg di entrare nelle acque italiane nonostante i divieti. “A questo punto – ha precisato – la responsabilità non è più della politica ma della magistratura italiana” ...

Conte : irritati per Sea Watch - ora spetta a magistratura prendere provvedimenti : Roma – “I casi di emergenza creano come sempre dei dilemmi ma” nel caso della Sea Watch “mi sembra che le cose siano molto chiare: abbiamo una nave il cui comandante si e’ posto volontariamente in una condizione di necessita’ assumendosi una grave responsabilita’ per le persone che ha bordo”, dice il premier Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Osaka, dove si trova per il G20. Conte ...

Sea Watch 3 - l'Europa ci prende per i fondelli : "Fateli sbarcare - poi una soluzione" : "Solo dopo lo sbarco". l'Europa cercherà "una soluzione" per il trasferimento dei 42 immigrati a bordo della Sea Watch soltanto dopo che essi avranno toccato terra. Per questo motivo, Bruxelles chiede all'Italia di porre fine alla vicenda. Peccato che Matteo Salvini, proprio ieri 26 giugno li avesse