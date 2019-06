La Sea Watch è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa 

Saviano : "Il capitano Sea Watch ha fatto gesto di legalità - Salvini fa propaganda" :

Disobbedire è l’unico modo per resistere. E la multa a Sea Watch la pagheremo in tanti : Ben venga il processo alla Sea Watch se serve una volta per tutte a alzare il dibattito e ad approfondire il diritto del mare e i trattati internazionali che regolano il salvataggio di vite umane. Ha fatto bene la comandante a sfidare Salvini: ora finalmente si scoprirà che la Giustizia ha i mezzi per approfondire più di qualche orribile tweet.Continua a leggere

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare ...

Sea Watch 3 - notte in mare davanti a Lampedusa. DIRETTA : Sea Watch 3, notte in mare davanti a Lampedusa. DIRETTA La nave della ong tedesca battente bandiera olandese e con 42 migranti a bordo da 14 giorni ha forzato l'alt delle autorità italiane ed è davanti all'isola. LIVE Parole chiave: sea_Watch_3 ...

Le reazioni dei leader politici italiani al caso Sea Watch : La nave della Ong che batte bandiera olandese si è recata a Lampedusa senza autorizzazione. La capitana Carola Rackete ha forzato il blocco per portare in salvo i 42 migranti a bordo da diversi giorni. I finanzieri sono saliti a bordo e hanno controllato i documenti. La Farnesina annuncia "passi formali" verso i Paesi Bassi. L'Ue contatta gli Stati europei per il ricollocamento. La reazione del vicepremier, Matteo ...

Stallo Sea Watch - nella "guerra alle Ong" Salvini e Di Maio ritrovano l'armonia : Hanno trascorso un'altra notte in mare i 42 migranti salvati dalla nave che ha forzato il blocco e si è avvicinata al porto...

Sea Watch fuori dal porto di Lampedusa : "Autorità a bordo" : AGGIORNAMENTO 23:30 - L'ex sindaco dem di Lampedusa Giusi Nicolini ha accolto stasera al molo dell’isola i parlamentari Nicola Fratoianni, de La Sinistra, e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Davide Faraone e Fausto Raciti del PD. Consiglio d'Europa: Italia dia permesso di sbarco senza conseguenzeAGGIORNAMENTO 20:24 - "Le autorità italiane sono salite a bordo della Sea Watch 3. Ci troviamo fuori dal porto di Lampedusa. Hanno ...

Sea Watch - Di Maio : sbarca da noi per farsi pubblicità : Sulla vicenda Sea watch 3, che ha violato il divieto di entrare in acque italiane per sbarcare a Lampedusa, interviene il vicepremier Luigi Di Maio: "Siamo diventati il palcoscenico del Mediterraneo. Come mai la Sea watch neanche prova più ad avvicinarsi a Malta o alla Grecia? Non fa notizia. Hanno preferito restare 14 giorni a largo delle nostre coste anziché chiedere a La Valletta, Madrid o Atene lo sbarco. I governi di questi Paesi sono ...

Sea Watch 3 si spinge davanti al porto di Lampedusa | Salvini minaccia Bruxelles e chiede l'arresto di capitano ed equipaggio : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo". In corso controlli sulla nave

Sea Watch 3 - lite tra Salvini e Di Maio sulla gestione dei migranti : Mentre la nave che trasporta i migranti si ferma vicino alla costa italiana, la già tesissima giornata si è conclusa con un botta e risposta tra i leader politici. sulla Sea Watch 3 bisticciano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nave della ong tedesca non ha rispettato il blocco e