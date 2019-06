La Sea Watch bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa Conte | «Dalla comandante

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle sulla nave : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. «Questa mattina - informa la portavoce della ong,...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora migranti : esposto Sea Watch a Procura - 27 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di Oggi. Sea Watch, esposto ong a Procura contro il Governo. Doppio attentato nella Capitale della Tunisia, 27 giugno 2019,

Sea Watch - Giuseppe Conte è contro la comandante Rackete : “Condotta gravissima” : Il presidente del Consiglio Conte si espresso in termini molto duri nei confronti della comandate Rackete, giudicando la sua scelta di forzare il blocco ed entrare con la sua nave in acque territoriali italiane "Una condotta che ritengo di una gravità inaudita". Il premier ha detto che la questione adesso è in mano ai magistrati.Continua a leggere

Carola - Heidi - Verena : chi sono le donne dell’equipaggio della Sea Watch | Il videoappello : Medici, capitane e mediatrici culturali, dalla Germania e dal resto d’Europa, a bordo della nave della ong tedesca anche 10 ragazze

Perché la Sea Watch 3 non è andata da un’altra parte? : Perché non in Francia, Spagna o Grecia? E Perché non in Tunisia, come chiedono oggi in molti? Ci sono buone ragioni Perché no

Sea Watch - Ue : Stati siano solidali : 15.27 "Rivolgo un appello agli Stati membri a mostrare solidarietà e a muoversi oltre le politiche nazionali.Continueremo a restare al fianco dell'Italia e agli Stati membri sotto pressione". Così il commissario europeo alla Migrazione Avramopoulos, che sul caso Sea Watch ha detto che "una soluzione sarà possibile ma solo dopo lo sbarco". "Solo attraverso un approccio europeo congiunto, mano nella mano" con i Paesi Terzi, "saremo capaci di ...

Sea Watch - Linardi rivela : 'Ci stanno finanziando Salvini e la Chiesa Protestante' : “La situazione, parlando a cuore aperto, è molto complicata. La comandante non la si tiene più. Non ne può più e non considera l’opzione di trascorrere lo stesso tempo che ha trascorsi in acque internazionali davanti al porto di Lampedusa”. È la portavoce della Sea Watch Giorgia Linardi a descrivere una situazione che rischia di diventare complicata a bordo della nave, capitanata da Carola Rackete. È intervenuta ai microfoni di Radio Capital, ...

L'ultimo schiaffo di Sea Watch. Ora cerca un assist delle toghe : Angelo Scarano I legali di Sea Watch hanno presentato un esposto contro le autorità italiane. Continua il braccio di ferro col Viminale Ancora un braccio di ferro legale tra Sea Watch e il governo italiano. L'ong infatti ha presentato un esposto alla procura di Agrigento contro le autorità italiane per "valutare le condotte dei soccorsi". L'ennesimo passo questo che va ad inasprire i rapporti tra la ong e il Viminale. A presentare ...