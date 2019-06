La Roma rinuncia al ritiro di Pinzolo | il sindaco | “grave presa in giro”

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) La decisione delladi annullare ildiha portato più di qualche perplessità, “la viviamo come una sorta diin giro. Se fosse uscita la decisione dell’Uefa (sul Milan con l’eventuale accesso diretto all’Europa League dellandr) ci sarebbe stata una motivazione che avremmo capito, sarebbe stata una grossa delusione ma comunque dettata da una valida motivazione. Qui invece le condizioni non sono cambiate quindi la viviamo come una sorta diin giro. Non esiste solo il calcio in Italia, ci sono anche località che vivono e fanno economia e si impegnano per fare qualcosa di importante sul territorio e meritano rispetto. Reputiamo la decisione non corretta per come è maturata“. Sono le pesanti dichiarazioni all’Adnkronos deldi, Michele Cereghini, “Laè venuta inqui da noi per 3 ...

