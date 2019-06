La rassegna stampa del 27 giugno – Il calciomercato entra nel vivo e si prende le prime

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019)27– I principali quotidiani sportivi italiani di oggi aprono con ilin prima pagina. Scatenata l’Inter, attive anche Milan, Juventus, Roma e Napoli. In particolare, la “Gazzetta dello Sport” titola “I botti di Conte” con i due colpi Lazaro e Sensi praticamente chiusi, con Lukaku e Dzeko sempre nei pensieri dell’allenatore nerazzurro. Spazio anche all’assalto del Psg a Donnarumma e all’affare de Ligt. Anche il “Corriere dello Sport” dà per fatto l’affare Lazaro-Inter e in via di definizione lo scambio Manolas-Diawara con conguaglio a favore della Roma. Intervista esclusiva del quotidiano romano a Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina. “Tuttosport” apre con i possibili ritorni alla Juventus: da Buffon come dodicesimo a Barzagli in veste di dirigente. ...

