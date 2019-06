La Nio richiama 4 803 auto elettriche | “difetti nelle scatole delle batterie”

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il produttore cinese di veicoli elettrici Nio richiamerà 4.803mobili dal mercato cinese a partire da oggi. Lo ha reso noto l’rita’ di controllo della qualità del Paese. Secondo quanto si legge nella dichiarazione dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, il richiamo riguarda 4.803 crossover ES8 con i contenitoribatterie prodotti tra il 2 aprile e il 19 ottobre del 2018. Gli involucri difettosi potrebbero causare addirittura incendi, creando concreti rischi per la sicurezza. Il produttore ha promesso di sostituire gratuitamente il componente. Lerita’ nazionali hanno imposto ai produttori di controllare i veicoli elettrici dopo che alcuni, prodotti da Tesla e Nio, avevano preso fuoco. In un comunicato online, il Ministero dell’Industria e dell’Informatica ha raccomandato alle aziende di controllare possibili ...