La foto simbolo dei migranti morti nel Rio Grande e la paura che diventi normalità

Groenlandia - la foto simbolo dello scioglimento dei ghiacci : Una foto che spiega più di quanto possano fare mille parole. È stata scattata il 13 giugno durante una spedizione di routine nel Golfo di Inglefield, nel nord-ovest della Groenlandia, dal climatologo e glaciologo danese Steffen M. Olsen, che aveva il difficile compito di recuperare i dispositivi di misurazione che erano stati piantati sul ghiaccio per la missione Blue Action. Ma quando è partito con la sua slitta trainata da cani, il ricercatore ...

Groenlandia - aumento della temperatura fa sciogliere il ghiaccio. La foto simbolo : In Groenlandia il ghiaccio si sta sciogliendo velocemente, almeno in questi giorni. La foto scattata durante la missione di un team di ricerca danese lo testimonia: il 13 giugno Steffen Olsen, scienziato del Centro per l’Oceano e i ghiacci dell’Istituto meteorologico danese, ha immortalato i cani da slitta che corrono nell’acqua fino alla caviglia attraversando il fiordo parzialmente sciolto di Inglefield Bredning. Nell’immagine sembra che ...

La slitta è trainata sull'acqua in Groenlandia : la foto simbolo dello scioglimento dei ghiacciai : Un’immagine “più simbolica che scientifica” che testimonia in maniera ineluttabile il rapido scioglimento dei ghiacciai nel Nord-Est della Groenlandia. La foto è stata scatta il 13 giugno da Steffen Olsen, scienziato del Centro per l’Oceano e i ghiacci dell’Istituto meteorologico danese, durante una missione di recupero di attrezzature ed è diventata subito virale.@SteffenMalskaer got the ...

Groenlandia - 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio sciolte in un giorno : la foto simbolo : Lo scioglimento dei ghiacci è un fenomeno naturale in Groenlandia nella bella stagione. Ma quest'anno ci sono grosse...

Mano nella mano fino al traguardo : la foto di Laura e Jessica alla maratona di Pittsburgh diventa un simbolo : Si sono tenute per mano, si sono aiutate e supportate l'un l'altra fino al traguardo. Una storia di sport, ma soprattutto la storia di due donne che sono diventate in qualche modo il simbolo della maratona di Pittsburgh, che si è svolta la scorsa domenica. Il motivo è in una foto, postata su ...