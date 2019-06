La fibrillazione è la più frequente aritmia cardiaca | aumenta il rischio di ictus

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Laatriale è un’, la più, e presenta una stretta correlazione con l’età avanzata. La sua rilevanza è dovuta al fatto chedi ben cinque volte ildicerebrale, seconda causa di morte e prima causa di disabilità in adulti e anziani Da queste premesse si e’ sviluppato il Progetto “FAI: laAtriale in Italia” realizzato dall’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) e dall’Universita’ di Firenze. La ricerca e’ stata finanziata dal ministero della Salute, in collaborazione con la Regione Toscana. “Attualmente in Italia si verificano ogni anno circa 200.000, con un costo per il Servizio sanitario nazionale che supera i 4 miliardi di euro”, spiegano il coordinatore scientifico Antonio Di Carlo (Cnr-In) ed il ...

