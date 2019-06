La fertilità femminile messa gravemente a rischio dall’inquinamento atmosferico

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il Prof. Antonio La Marca – Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – ha presentato, in occasione del congresso annuale ESHRE 2019, uno studio che dimostra la stretta correlazione tra il calo della riserva ovarica e gli alti livelli di inquinamento dell’aria. Lo studio, coordinato dal Prof. Antonio La Marca, ha preso in esame i dati raccolti dalle analisi ormonali di oltre 1.300 donne italiane e ha dimostrato come l’inquinamentopossa influire sul ruolo dell’ormone antimulleriano – conosciuto anche con la sigla AMH – secreto dalle cellule dell’ovaio e considerato un marcatore affidabile della riserva ovarica, ossia il livello potenziale didella donna calcolato sulla base dei follicoli di cui dispone in ...

