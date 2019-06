La campagna abbonamenti dell’Inter per la prossima stagione è andata sold out

Milan - al via la campagna abbonamenti 2019/2020 : Milan abbonamenti 2019 2020 – È pronta a partire la campagna abbonamenti per la stagione 2019 2020 per il Milan. Il via ufficiale sarà dato giovedì 20 giugno, con la prima fase di vendita. La Fase 1 inizierà alle ore 10.00 del 20 giugno e terminerà il 30 giugno, come spiega la società rossonera sul sito. […] L'articolo Milan, al via la campagna abbonamenti 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Juve Stabia - al via la campagna abbonamenti : info e prezzi : Dopo l’ultima avvincente stagione calcistica, che ha visto le vespe ritornare in serie B, accompagnata e contraddistinta dall’entusiasmo e dal calore del pubblico di fede gialloblù, è arrivato il momento di ritornare a sostenere i nostri beniamini ed, in altre parole, con lo slogan “Baciami Ancora” #baciamiancora parte la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, ...

Roma - presentata la campagna abbonamenti 2019-2020 : lanciata la tessera digitale [DETTAGLI] : “E’ qui che vive la mia passione”. Con questo slogan l’As Roma ha lanciato oggi ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 con la novità dell’abbonamento digitale. Attraverso un’app dedicata i tifosi potranno infatti attivare e gestire la propria tessera per le partite casalinghe direttamente sul proprio smartphone. Diversi i vantaggi pubblicizzati dalla società, fra cui la ...

Roma - al via la campagna abbonamenti 2019/2020 : Roma campagna abbonamenti 2019 2020 – La Roma ha lanciato nella giornata di oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020. Il club giallorosso, contestualmente alla campagna, ha lanciato anche l'abbonamento digitale, che a partire da quest'anno potrà essere sottoscritto e gestito scaricando l'app dedicata "IL MIO POSTO". L'applicazione sarà disponibile da domani su iOS […]

Lecce pronto per la Serie A : al via la campagna abbonamenti : Lecce abbonamenti 2019 2020 – Presentata lunedì 3 giugno la campagna abbonamenti del Lecce per il campionato di Serie A 2019/2020. L'Unione Sportiva Lecce si appresta a vivere il 16° campionato di Serie A della sua storia insieme al suo caloroso pubblico e per farlo ha riservato prezzi speciali ai vecchi abbonati nonché tariffe vantaggiose […]

Lecce - presentate le nuove maglie e la campagna abbonamenti : deciso anche il luogo del ritiro [FOTO] : Dopo la grande stagione che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, il Lecce pensa a confermarsi anche in massima categoria e programma il futuro. Questa mattina il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la campagna abbonamenti, la vendita partirà venerdì 7 giugno e fino al 21 sarà il periodo riservato ai tifosi che nelle stagioni sportive 17/18 e 18/19 hanno sottoscritto la tessera, dal ...